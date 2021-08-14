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Дорожная драма в Вельском районе: ВАЗ оказался слабее грузовика при лобовом столкновении

4 декабря около 12.08 на 31-ом километре автодороги «Вельск – Шангалы» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и двух легковых автомобилей.

По предварительным данным, мужчина 1980 года рождения, управляя грузовиком «Скания» с полуприцепом, двигался из Вельска в сторону поселка Шангалы. С целью обгона следовавшего в попутном направлении автомобиля, он выехал на полосу встречного движения, не убедившись, что она свободна на достаточном для совершения маневра расстоянии. В результате произошло лобовое столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-21140 под управлением мужчины 1979 года рождения. От удара ВАЗ откинуло на двигавшийся перед грузовиком автомобиль «Нива Шевроле» под управлением мужчины 1957 года рождения.

В результате дорожной аварии три человека были госпитализированы с различными травмами: водитель и две женщины-пассажира ВАЗ 1983 и 1959 годов рождения. Впоследствии 62-летняя женщина скончалась в больнице.

По факту дорожно-транспортного происшествия Следственным отделом ОМВД России по Вельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники Госавтоинспекции и следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

 

05 декабрь 07:19 | : Происшествия

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