В Архангельске под колесами поезда погиб известный телережиссер

Вчера в местных средствах массовой информации прошло сообщение о трагедии на железнодорожных путях в районе Смольного Буяна.
- Инцидент произошёл в воскресенье около 10 часов вечера на насыпи возле отдела ГИБДД на Смольном Буяне. Известно, что тело погибшего без головы было обнаружено на жд путях. Источник в Северо-Западном следственном управлении на транспорте подтвердил эту информацию, добавив, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Как стало известно нашей редакции, погибшим мог быть известный в Архангельске режиссер телевидения Дмитрий Коротов, последние годы работавший в Медиа-центре САФУ "Арктический мост". Сейчас его родных и коллег вызывают в Следственный комитет.
Родители Дмитрия уже подтвердили факт его гибели в железнодорожном инциденте.
Люди, работавшие с Димой, в их число входят и сотрудники «Руснорда», вспоминают о нем, как о талантливом человеке, безумно увлеченным избранным делом, всегда спокойным и очень ответственным. Версия самоубийства ими отвергается решительно и бесповоротно – эта история не про Диму. Тем более, человек собирался поступать в аспирантуру…
Наша редакция скорбит об утрате и выражает самое искренне соболезнование его родным и близким.