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В Архангельске под колесами поезда погиб известный телережиссер

Вчера в местных средствах массовой информации прошло сообщение о трагедии на железнодорожных путях в районе Смольного Буяна.

- Инцидент произошёл в воскресенье около 10 часов вечера на насыпи возле отдела ГИБДД на Смольном Буяне. Известно, что тело погибшего без головы было обнаружено на жд путях. Источник в Северо-Западном следственном управлении на транспорте подтвердил эту информацию, добавив, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Как стало известно нашей редакции, погибшим мог быть известный в Архангельске режиссер телевидения Дмитрий Коротов, последние годы работавший в Медиа-центре САФУ "Арктический мост". Сейчас его родных и коллег вызывают в Следственный комитет.

Родители Дмитрия уже подтвердили факт его гибели в железнодорожном инциденте.

Люди, работавшие с Димой, в их число входят и сотрудники «Руснорда», вспоминают о нем, как о талантливом человеке, безумно увлеченным избранным делом, всегда спокойным и очень ответственным. Версия самоубийства ими отвергается решительно и бесповоротно – эта история не про Диму. Тем более, человек собирался поступать в аспирантуру…

Наша редакция скорбит об утрате и выражает самое искренне соболезнование его родным и близким.  

10 август 10:01 | : Происшествия

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