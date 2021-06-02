Эта коварная Онега. 10-летнюю девочку затянуло в омут

Вчера в городе Онега при купании в реке с одноименным названием при очевидных обстоятельствах утонула 10-летняя девочка. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в отношении матери утонувшего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По предварительным данным, 39-летняя женщина допустила купание своей малолетней дочери в месте, где купание запрещено, в результате чего потерпевшая попала в омут, что привело к ее смерти от утопления в воде.
В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели по уголовному делу.
Несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости обеспечения безопасности во время купания и контроля взрослых за детьми у воды, с наступлением тепла и началом купального сезона продолжают гибнуть люди.
Следственное управление обращает особое внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности на водоемах. Нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, следует исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии.