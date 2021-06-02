Взрослый тип из Северодвинска культивировал в подростках жажду наживы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 24-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение кражи, в составе преступной группы с причинением значительного ущерба гражданину).
По версии следствия, в апреле 2020 года обвиняемый вовлек трех подростков в возрасте от 12 до 16 лет в совершение кражи чужого имущества из автомобиля, разжигая в них корыстные стремления и желание наживы. Реализуя преступный умысел, они осмотрели салон автомобиля марки «ВАЗ-21120», припаркованный у дома по улице Капитана Воронина в городе Северодвинске, и похитили из транспортного средства аккумуляторную батарею, домкрат, видеорегистратор и другое ценное имущество на общую сумму более 19 тысяч рублей, с похищенным с места преступления скрылись, распорядившись им по своему усмотрению.
В ходе допросов обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.