Призывник Артур из Архангельска сбежал от армии через окно

Исакогорский районный суд г. Архангельска вынес приговор 21 – летнему Артуру Шелби. Он признан виновным в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от неё (ч. 1 ст. 328 УК РФ).
Установлено, что Шелби, проживая по месту регистрации в Исакогорском округе города Архангельска, поставленный на воинский учет в военном комиссариате и признанный годным к воинской службе по результатам медицинского освидетельствования, не являлся на заседание призывной комиссии, а также по повесткам в период осеннего призыва 2018 года, весеннего и осеннего призывов 2019 и 2020 годов.
Так, например, обвиняемый в мае 2019 года, при посещении его квартиры сотрудником полиции и уполномоченным сотрудником военного комиссариата в рамках розыскных мероприятий, не желая выполнять требование проследовать в военный комиссариат для вручения повестки, выпрыгнул в окно своей квартиры на улицу и скрылся.
Приговором суда уклонисту назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу.