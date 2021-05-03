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Призывник Артур из Архангельска сбежал от армии через окно

Исакогорский районный суд г. Архангельска вынес приговор 21 – летнему Артуру Шелби. Он  признан виновным в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от неё (ч. 1 ст. 328 УК РФ).

Установлено, что Шелби, проживая по месту регистрации в Исакогорском округе города Архангельска, поставленный на воинский учет в военном комиссариате и признанный годным к воинской службе по результатам медицинского освидетельствования, не являлся на заседание призывной комиссии, а также по повесткам в период осеннего призыва 2018 года, весеннего и осеннего призывов 2019 и 2020 годов. 

Так, например, обвиняемый  в мае 2019 года, при посещении его квартиры сотрудником полиции и уполномоченным сотрудником военного комиссариата в рамках розыскных мероприятий, не желая выполнять требование проследовать в военный комиссариат для вручения повестки, выпрыгнул в окно своей квартиры на улицу и  скрылся.

Приговором суда уклонисту назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. 

Приговор суда не вступил в законную силу.

16 июнь 08:51 | : Происшествия

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