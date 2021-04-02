Нервная ковид-диссидентка побила полицейского в магазине Архангельска

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней жительницы города Архангельска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
По версии следствия, 10 мая 2021 года в вечернее время в помещении торгового центра, расположенного на улице Гайдара в городе Архангельске, полицейские патрульно-постовой службы УМВД России по городу Архангельску выявили женщину, которая находилась в общественном месте без средств индивидуальной защиты органов дыхания. Подозреваемая в грубой форме отказалась выполнить законные требования сотрудников полиции и надеть маску, после чего нанесла сотруднику полиции несколько ударов руками в область головы, причинив физическую боль. Противоправные действия нарушительницы были пресечены.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.