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Нервная ковид-диссидентка побила полицейского в магазине Архангельска

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении  28-летней жительницы города Архангельска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318   УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 10 мая 2021 года в вечернее время в помещении торгового центра, расположенного на улице Гайдара в городе Архангельске, полицейские патрульно-постовой службы УМВД России по городу Архангельску  выявили женщину, которая находилась в  общественном месте без средств индивидуальной защиты органов дыхания. Подозреваемая в грубой форме отказалась выполнить законные требования сотрудников полиции и надеть маску, после чего нанесла сотруднику полиции несколько ударов руками в область головы, причинив физическую боль. Противоправные действия нарушительницы были пресечены.

 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.

12 май 07:11 | : Происшествия

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