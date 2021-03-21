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Ревнивая дама из Сольвычегодска избила, а потом зарезала свою соперницу

27 апреля 2021 года в органы полиции обратилась 21-летняя женщина, обеспокоенная длительным отсутствием 42-летней матери. Заявительница пояснила, что со слов жителей города Сольвычегодска ей известно, что накануне ее мать видели со следами побоев на улице в сопровождении неизвестной женщины. Вчера в ходе проведения розыскных мероприятий в заброшенном сарае в переулке Мирный города Сольвычегодска обнаружено тело разыскиваемой с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105  УК РФ (убийство).

В результате следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками ОМВД России «Котласский», по подозрению в совершении  преступления задержана ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 42-летняя жительница города Сольвычегодска.

В ходе допроса подозреваемая от дачи показаний отказалась.

Предварительно установлено, что подозреваемая, испытывая личную неприязнь к потерпевшей, вызванную ревностью, пригласила ее для разговора в квартиру местной жительницы. В ходе конфликта она избила пострадавшую и нанесла ей удар ножом. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены необходимые экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

 

29 апрель 10:39 | : Происшествия

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