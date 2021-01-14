Она заказала убийство. Жительницы Северодвинска Тамилла решила избавится от постылого мужа

Северодвинский городской суд вынес приговор 47-летней жительнице г. Северодвинска Тамилле Ахмедовой, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 ч. 3 ст. 30 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация умышленных действий, направленных на причинение смерти другому человеку, по найму, не доведенные до конца по не зависящим от нее обстоятельствам), а также 44-летнему северодвинцу Александру Шулепову, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (умышленные действия, направленные на причинение смерти другому человеку, по найму, не доведенные до конца по не зависящим от него обстоятельствам).
Установлено, что в мае 2020 года Ахмедова убедила своего знакомого Шулепова убить ее мужа, пообещав выплатить за это 200 тысяч рублей.
Шулепов 15 мая 2020 года в ходе поездки на автомобиле супруга Ахмедовой, которую обвиняемый якобы собирался купить, нанес потерпевшему один удар ножом в область груди, причинив колото-резанное ранение грудной клетки, а когда мужчина стал убегать, попытался совершить на него наезд.
Из-за активного сопротивления потерпевшего и оказанной ему медицинской помощи завершить начатое Шулепов не смог.
Уголовное дело расследовано следственным отделом по г. Северодвинск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Приговором суда Ахмедовой назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Шулепову- в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.