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Она заказала убийство. Жительницы Северодвинска Тамилла решила избавится от постылого мужа

Северодвинский городской суд вынес приговор 47-летней жительнице  г. Северодвинска Тамилле Ахмедовой, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 ч. 3 ст. 30 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация умышленных действий, направленных на причинение смерти другому человеку, по найму, не доведенные до конца по не зависящим от нее обстоятельствам), а также 44-летнему северодвинцу Александру Шулепову, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (умышленные действия, направленные на причинение смерти другому человеку, по найму, не доведенные до конца по не зависящим от него обстоятельствам).

Установлено, что в мае 2020 года Ахмедова убедила своего знакомого Шулепова убить ее мужа, пообещав выплатить за это 200 тысяч рублей.

Шулепов 15 мая  2020 года в ходе поездки на автомобиле супруга Ахмедовой, которую обвиняемый якобы собирался купить, нанес потерпевшему один удар ножом в область груди, причинив колото-резанное ранение грудной клетки, а когда мужчина стал убегать, попытался совершить на него наезд.

Из-за активного сопротивления потерпевшего и оказанной ему медицинской помощи завершить начатое Шулепов не смог.

Уголовное дело расследовано следственным отделом по г. Северодвинск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Приговором суда Ахмедовой назначено наказание в виде  8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Шулепову- в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

18 март 11:23 | : Происшествия

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