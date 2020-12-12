В Архангельской области пьяный водитель грузовика раздавил микроавтобус

17 января около 16:15 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием грузового автомобиля DAF и микроавтобуса Ford на 1181 километре автодороги М-8 «Холмогоры» в районе поселка Беломорский. По предварительным данным, большегруз с полуприцепом, двигаясь в сторону села Холмогоры, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Форд. В результате аварии один человек – 39-летний пассажир микроавтобуса - скончался на месте. Еще четверо получили травмы различной степени тяжести, двое из них госпитализированы.
В ходе работы на месте происшествия сотрудниками полиции было установлено, что водитель грузового автомобиля управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
В настоящее время водитель большегруза задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.