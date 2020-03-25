А самолет ту-ту. В аэропорту "Архангельск" буйного курортника сняли с рейса

В дежурную часть транспортной полиции в аэропорту Архангельска поступило сообщение от представителя службы авиабезопасности о том, что на борту самолета, убывающему в Анапу, находится пассажир в состоянии алкогольного опьянения.
Полицейскими, прибывшими к борту воздушного судна, выявлен пассажир, который в окружающей обстановке ориентировался слабо, имел шаткую походку, резкий запах алкоголя изо рта. Своими действиями мог причинить вред себе и окружающим.
Сотрудники транспортной полиции доставили мужчину в дежурную часть. Им оказался житель Северодвинска, 1980 года рождения.
В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения).
Задержки вылета воздушного судна не было.