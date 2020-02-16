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В Онежском районе добрая пенсионерка выгораживала своего насильника

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации  по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 60-летней пенсионерки из Онежского района в совершении преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний).

Следствием установлено, что  при рассмотрении в Онежском городском суде уголовного дела по обвинению 30-летнего мужчины в покушении на изнасилование, желая помочь ему из-за дружеских отношений с его родителями, пенсионерка  в ходе допроса в качестве свидетеля по делу дала заведомо ложные показания о том, что потерпевшая ей рассказывала о том, что совершила половое сношение с обвиняемым по обоюдному согласию.

Несмотря на дачу свидетелем заведомо ложных показаний, приговором суда обвиняемый в преступлении против половой свободы женщины признан виновным и осужден к реальному лишению свободы, а показания пенсионерки оценены как недостоверные.

В ходе допроса пенсионерка признала свою вину в даче заведомо ложных показаний и раскаялась в содеянном.

03 август 09:13 | : Происшествия

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