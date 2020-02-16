В Онежском районе добрая пенсионерка выгораживала своего насильника

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 60-летней пенсионерки из Онежского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний).
Следствием установлено, что при рассмотрении в Онежском городском суде уголовного дела по обвинению 30-летнего мужчины в покушении на изнасилование, желая помочь ему из-за дружеских отношений с его родителями, пенсионерка в ходе допроса в качестве свидетеля по делу дала заведомо ложные показания о том, что потерпевшая ей рассказывала о том, что совершила половое сношение с обвиняемым по обоюдному согласию.
Несмотря на дачу свидетелем заведомо ложных показаний, приговором суда обвиняемый в преступлении против половой свободы женщины признан виновным и осужден к реальному лишению свободы, а показания пенсионерки оценены как недостоверные.
В ходе допроса пенсионерка признала свою вину в даче заведомо ложных показаний и раскаялась в содеянном.