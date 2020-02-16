Тенденция. В Архангельской области на мотоциклах без прав гоняют даже дети

По предварительной информации, в 18.18 у дома №38 по улице Набережная женщина-водитель, управляя автомобилем «Кио», при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с мотоциклом «Стелс» без государственных регистрационных знаков, под управлением 16-летнего подростка.
В результате ДТП школьник был госпитализирован в больницу. Юноша водительского удостоверения не имеет.
В этот же вечер около 23.55 на перекрестке улицы Ленина и улицы Космонавтов 17-летний школьник, управляя зарегистрированным в установленом порядке мотоциклом «Стелс», при совершении обгона столкнулся с двигавшейся в попутном направлении автомобилем «Ниссан».
В результате ДТП подросток и его 16-летиний пассажир получили легкие телесные повреждения. Юный мотоциклист имеет водительское удостоверение, передвигался с пассажиром в защитных шлемах.
По факту дорожно-транспортных происшествий сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в последнее время в местной хронике происшествий все чаще появляются сообщения о дорожных авариях, устроенных мотоциклистами без водительских прав.
С 8 июля 2020 года на территории Архангельской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мототранспорт». Его главная цель – профилактика ДТП с участием вело- и мототранспорта, пресечение административных правонарушений в области дорожного движения со стороны водителей данных категорий транспортных средств, и снижение аварийности, в том числе детского дорожно-транспортного травматизма.
К сожалению, нередки случаи, когда за руль мотоциклов садятся подростки, не имеющие права управления данным видом транспортных средств, что нередко приводит к трагедии. Особенно часто это происходит в сельской местности. Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой: если вы имеете информацию о подобного рода правонарушениях, сообщите о них сотрудникам органов внутренних дел по телефону «02» или в ближайший отдел полиции. Предотвратите трагедию!
Сотрудники полиции также напоминают, что за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, статьей 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрено наказание в виде штрафа от 5000 до 15000 рублей.