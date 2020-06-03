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В Архангельскую область незаконно ввозился "левый" табак

В г. Архангельске сотрудники Регионального управления ФСБ во взаимодействии с УМВД России по Архангельской области пресекли канал сбыта  немаркированной табачной продукции.

 

В ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области была получена информация, указывающая на совершение жителем г. Архангельска противоправных действий, связанных с приобретением и хранением с целью дальнейшего сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере.

По версии следствия, бывший предприниматель доставлял в Архангельск через  транспортную компанию крупные партии немаркированной табачной продукции популярных брендов и реализовывал их через мелкие розничные торговые точки г. Архангельска и Архангельской области.

На минувшей неделе сотрудники РУФСБ во взаимодействии с УМВД России по Архангельской области на территории гаражных кооперативов в районе Павла Усова и Окружного шоссе из незаконного оборота изъяли более 45 тысяч пачек немаркированных табачных изделий на общую сумму более 4 млн. рублей.

По данному факту в отношении организатора противоправной деятельности следственной частью следственного управления УМВД России по Архангельской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере).

Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

23 июнь 11:41 | : Происшествия

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