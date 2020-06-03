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В Каргополе девчушка на «Хэндайе» сбила насмерть пешехода

18 июня около 21:40 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем у дома по проспекту Октябрьскому в городе Каргополь.

По имеющимся данным, 18-летняя девушка, находясь за рулем автомобиля «Хендай», совершила наезд на пешехода – мужчину 1966 года рождения. После иномарку отбросило на встречный автомобиль «Тойота».

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте, водитель и несовершеннолетняя пассажирка «Хендай» находятся в больнице.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

  

19 июнь 10:31 | : Происшествия

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