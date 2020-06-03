В Каргополе девчушка на «Хэндайе» сбила насмерть пешехода

18 июня около 21:40 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем у дома по проспекту Октябрьскому в городе Каргополь.
По имеющимся данным, 18-летняя девушка, находясь за рулем автомобиля «Хендай», совершила наезд на пешехода – мужчину 1966 года рождения. После иномарку отбросило на встречный автомобиль «Тойота».
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте, водитель и несовершеннолетняя пассажирка «Хендай» находятся в больнице.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.