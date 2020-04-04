В центре Архангельска русская «Газель» протаранила две иномарки

Вчера около 16.40 в полицию г. Архангельска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Набережной Северной Двины. По предварительным данным, водитель автомобиля «Газель», двигаясь из центра города в сторону Железнодорожного моста, допустил выезд на полосу встречного движения и задел по касательной иномарку «Шкода». После чего фургон столкнулся со встречной автомашиной «Рено» и перевернулся на бок. По имеющейся информации, пострадали девушка-водитель «Рено» и мужчина, сидящий за рулем «Газели». Они доставлены в медицинское учреждение.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства ДТП выясняются.