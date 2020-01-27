Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске бойцы Росгвардии задержали женщину "в бегах"

В Исакогорском округе Архангельска наряд Росгвардии задержал подозреваемую в совершении преступления, скрывающуюся от правоохранительных органов

 

Накануне днём, при следовании по улице адмирала Макарова в Исакогорском округа Архангельска, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии выявил и задержал гражданку, подозреваемую в совершении преступления против жизни и здоровья.

 

По имеющейся информации, в начале марта женщина отдыхала на окраине города в частном доме у подруги. Во время совместного распития спиртных напитков между ними произошёл конфликт, в результате которого подозреваемая нанесла знакомой несколько ударов ножом и скрылась. По данному факту в УМВД России по городу Архангельску возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «В» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), а подозреваемую 1960 года рождения объявили в розыск.

 

Для принятия процессуального решения задержанную доставили в отдел полиции. Разбирательство продолжается.

09 апрель 14:46 | : Происшествия

Главные новости


Зачем нам Цыбульский? Архангельская область привыкает к новой реальности
Плюс два. В Архангельской области 8 заболевших коронавирусом
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2020 (87)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20