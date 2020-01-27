В Архангельске бойцы Росгвардии задержали женщину "в бегах"

В Исакогорском округе Архангельска наряд Росгвардии задержал подозреваемую в совершении преступления, скрывающуюся от правоохранительных органов
Накануне днём, при следовании по улице адмирала Макарова в Исакогорском округа Архангельска, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии выявил и задержал гражданку, подозреваемую в совершении преступления против жизни и здоровья.
По имеющейся информации, в начале марта женщина отдыхала на окраине города в частном доме у подруги. Во время совместного распития спиртных напитков между ними произошёл конфликт, в результате которого подозреваемая нанесла знакомой несколько ударов ножом и скрылась. По данному факту в УМВД России по городу Архангельску возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «В» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), а подозреваемую 1960 года рождения объявили в розыск.
Для принятия процессуального решения задержанную доставили в отдел полиции. Разбирательство продолжается.