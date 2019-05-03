По следам страшного пожара на Кегострое: Минздрав давно предупреждал...

11 июня 2019 года днем в частном деревянном доме на острове Кего в городе Архангельске произошло возгорание. В результате порывистого ветра огонь перекинулся на соседние сооружения. После тушения пожара в доме, с которого начался пожар, обнаружено тело 58-летнего мужчины. Всего огнем уничтожено 5 домов и 7 деревянных построек (бани, сараи и т.п.). По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем погибшего при курении. На момент возгорания мужчина находился дома один, после перенесенного заболевания испытывал трудности с передвижением. Со слов соседей, был заядлым курильщиком и злоупотреблял спиртными напитками.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего, и по результатам проверки принять процессуальное решение.