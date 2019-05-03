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Няндома: Мальчишки и "Жигули"

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двоих 15-летних жителей города Няндома,  подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия,  20 апреля 2019 года вечером в городе Няндома подозреваемые, желая покататься на автомобиле сожителя матери одного из них, сели в салон автомобиля «ВАЗ- 21102» , при помощи поворота ключа в замке зажигания запустили двигатель транспортного средства и совершили на нем поездку вокруг дома.

После того, как бдительная соседка обнаружила отсутствие  автомобиля на  месте стоянки, она сообщила о происшествии в органы полиции.

В ходе допроса подозреваемые свою вину признали и пояснили следователю, что угнали автомобиль, чтобы прокатить на нем знакомых девушек.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В процессе расследования будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетними преступления.

06 июнь 10:38 | : Происшествия

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