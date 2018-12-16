Полиция предупреждает: Северян вводят в соблазн фальшивыми крымскими путевками

Накануне в полицию Архангельска и Северодвинска поступили два заявления о мошенничестве. В обоих случаях жертвами стали потенциальные туристы. Они увидели в сети Интернет сайт, предлагающий выгодно купить туристическую путевку в известный крымский пансионат. На сайте присутствовала вся необходимая информация о бронировании номеров, а кроме того – предлагалась скидка при условии стопроцентной оплаты стоимости проживания. Общение с клиентами мошенники осуществляли посредствам электронной почты, туда же высылали договор о предоставлении туристических услуг и банковские реквизиты, на которые необходимо было перевести денежные средства за путевку.
В надежде получить значительную скидку граждане переводили сразу всю требуемую сумму – более 25 тысяч рублей. Однако после оплаты тура, злоумышленники переставали выходить на связь. При обращении в администрацию пансионата по телефонам, обнаруженным на других Интернет-ресурсах, потенциальным отдыхающим разъяснили, что бронирование в сети Интернет указанной компанией не предоставляется.
В настоящее время по данным фактам проводятся проверки, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Сотрудники полиции предупреждают жителей региона об участившихся случаях Интернет-мошенничества и рекомендуют быть бдительными при покупке туристических виз и бронировании номеров через Интернет. Для этих целей нужно использовать только проверенные сервисы, обращать внимание на адрес сайта (мошенники часто изменяют всего лишь одну букву в названиях известных ресурсов), а также на комментарии других пользователей. По возможности целесообразно при помощи специальных сервисов проверить дату создания Интернет-ресурса. Как правило, сайты, которые используют мошенники, представляют собой так называемые «сайты-однодневки» и работают не больше нескольких месяцев.
Также никогда не сообщайте третьим лицам секретный код безопасности CVV2, состоящий из трех цифр и подтверждающий подлинность карты, имя ее владельца, срок действия и, разумеется, PIN-код и секретные одноразовые коды, которые приходят на телефон в смс-сообщениях.
Еще одним средством защиты от злоумышленников может стать проверка подлинности присланных для оплаты банковских реквизитов. Это можно сделать на официальном сайте Федеральной налоговой службы России.