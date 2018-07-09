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Терминалы в законе. Арбитражный суд отказал областной прокуратуре в иске к мэрии Архангельска

Суд апелляционной инстанции признал действия администрации города по предоставлению в аренду земельного участка для завершения строительства транспортно-пересадочного терминала законными.


ООО «Комтранс» 02.05.2017 обратилось с заявлением в администрацию о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 29:22:050518:95 без проведения торгов для завершения строительства транспортно-пересадочного терминала (Термина N 2), как собственнику объекта незавершенного строительства, расположенного на указанном земельном участке.


 По результатам рассмотрения этого заявления в соответствии с распоряжением администрации от 30.05.2017 N 1681р, между администрацией и Обществом заключен договор аренды земельного участка No 1/779(л) от 31.05.2017, согласно которому администрация на 3 года предоставляет Обществу земельный участок с кадастровым номером 29:22:050518:95 площадью 0,1681 га в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по наб. Северной Двины (между ул. Иоанна Кронштадтского и ул. Парижской коммуны) для завершения строительства транспортно-пересадочного терминала с помещениями административно-торгового назначения.            


По мнению Прокуратуры Архангельской области правовых оснований для заключения данного договора аренды не имелось. Ссылаясь на нарушение норм земельного законодательства прокуратура обратилась в арбитражный суд с иском о признании вышеуказанного договора недействительным.


Решением Арбитражного суда Архангельской области от 27 июня 2018 года договор аренды земельного участка N 1/779(л) от 31.05.2017 был признан недействительным (ничтожным).


Не согласившись с вынесенным решением Администрация города  и ООО Комтранс подали апелляционные жалобы на решение суда в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд.


15.10.2018 апелляционные жалобы были удовлетворены, решение арбитражного суда Архангельской области от 27.06.2018 отменено, в удовлетворении исковых требований прокуратуры Архангельской области отказано в полном объёме.

16 октябрь 17:21 | : Происшествия

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