Северодвинский "Остап Бендер" отправился под суд

Следствием установлено, что обвиняемый, занимая должность инженера одного из предприятий города Северодвинска, совершил мошеннические действия, направленные на хищение денежных средств.

Так злоумышленник, не имея полномочий по распределению финансов организации, сообщал работникам, что премия будет выплачена только тем, кто согласится на последующую передачу части денежных средств лично ему. Обманув таким образом более 20 человек, указанный злоумышленник совершил хищение около 1 миллиона рублей.

У следствия есть основания полагать, что часть денежных средств обвиняемый передавал лицам, находившимся с ним в сговоре и обладавшим полномочиями по распределению премии. Уголовное дело по данному факту выделено в отдельное производство и в настоящее время находится в стадии расследования.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В настоящее время дело направлено в Северодвинский городской суд для рассмотрения по существу.