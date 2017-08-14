Это по-няндомски: За пьянку - нож в брюхо

23 сентября 2017 года вечером по месту жительства в городе Няндоме обнаружено тело 35-летнего хозяина квартиры с ножевым ранением брюшной полости. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По подозрению в убийстве задержана 36-летняя супруга потерпевшего.

От подозреваемой поступило заявление о явке с повинной, в котором она указала, что ранее супруг, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применял к ней физическую силу. 23 сентября 2017 года вечером он пришел домой в нетрезвом состоянии, между ними произошел конфликт, в ходе которого она причинила ему ножевое ранение кухонным ножом. О случившемся рассказала соседям, которые вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся допросы, назначена судебно- медицинская экспертиза.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде домашнего ареста в связи с наличием у нее малолетнего ребенка.

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.