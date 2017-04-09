Архангельск: Неврастеник в автобусе, мальчик-аутист и "сердобольное" общество

Неврастеником, ударившим ребенка-аутиста в автобусе, всерьез занялись правоохранительные органы. Могут и посадить…
Сейчас пытаются выяснить главное – ударил ли подозреваемый больного ребенка злонамеренно, чтобы принести ему физические страдания, или только хотел предупредить, что мешает окружающим, чтобы вел себя потише. Непростая задачка…
Напомним, неприятная ситуация произошла в минувшую пятницу утром. Мама с 11-летним ребенком сели в автобус в Цигломени, собиралась доехать до Центра. Пока женщина расплачивалась за проезд, ее мальчик пошел по автобусу, хлопая в ладоши и задевая пассажиров. Одни, особенно нервный, стукнул его по руке… а потом еще обложил маму.
Напомним также, что пару лет назад СМИ обошла новость об инциденте с девушкой-аутистом в Нижнем Новгороде, которую за аналогичное поведение выдворили из кафе. В этом случае ущемленная в правах оказалась родной сестрой известной модели Натальи Водяновой… хозяевам заведения солоно пришлось.
Зато симпатии пользователей интернета разделились. Как, впрочем, и в нашем случае… некоторые пользователи интернета советуют родителям детей-инвалидов пользоваться услугами такси…