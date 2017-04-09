Северодвинск: Как обогатиться на бюллетенях

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении врача ГБУЗ «Северодвинская городская больница №1», подозреваемого в совершении трех преступлений, предусмотренных предусмотренного ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
По версии следствия, в период с ноября 2016 года по январь 2017 года подозреваемый за денежное вознаграждение в размере от 3 до 10 тысяч рублей оформлял листки нетрудоспособности с заведомо ложными сведениями о диагнозах взяткодателей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и ОЭБиПК ОМВД России по г. Северодвинск.
В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Проводятся допросы, производится сбор и закрепление доказательственной базы.
Дело принято к производству следственным отделом по г. Северодвинск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Уголовное дело по факту получения взяток, расследованное органом дознания, направлено в суд для рассмотрения по существу.