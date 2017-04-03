Архангельск: Кувалдой по кумполу

Вчера утром в бытовом помещении на улице Мичурина в городе Архангельске обнаружено тело 44-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
По подозрению в убийстве задержан ранее судимый за преступления против собственности 39-летний мужчина без определённого места жительства.
От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. Задержанный пояснил следователю, что накануне вечером в бытовке вместе с потерпевшим употреблял спиртные напитки. Из-за словесной ссоры между ними стал назревать конфликт. Так как потерпевший был крупнее его, он вооружился кувалдой и нанес тому несколько ударов по голове. Затем лег спать, а когда проснулся, то обнаружил, что потерпевший не подает признаков жизни, после чего позвонил в полицию.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъято орудие преступления.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.