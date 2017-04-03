Дети за ЦУМом играли в садистов. В Северодвинске пресечены бои без правил среди несовершеннолетних

26-27 апреля 2017 года в ряде информационных агентств в сети «Интернет» и в социальной сети «ВКонтакте» размещена информация о том, что в Северодвинске за ЦУМом несовершеннолетние устраивают бои без правил, вследствие чего могут быть причинены различные травмы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовано проведение доследственной проверки.
Следствию предстоит проверить размещенную информацию, установить обстоятельства произошедшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.
Примечание редакции: А вот президент Чечни Рамзан Кадыров не стесняется участия собственных сыновей в подобных ристалищах… такой продвинутый товарищ.