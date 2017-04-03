"Вольное дело": Как уморить пенсионера...

С сайта участника Ассоциации «Вольное дело» интернет-портала «Архсвобода»:
Тошнота, головокружение, боль в груди…
Такие симптомы появились 18 апреля у пенсионера из деревни Леховской, расположенной за рекой Вагой в МО «Сюмское» Шенкурского района Архангельской области. Местный фельдшер определила необходимость срочной госпитализации. Но…
Ледовая обстановка на реке Ваге не позволяла этого сделать собственными силами. Огромные забереги, вода на льду – со дня на день ожидается ледоход.
Стали звонить в местную МЧС.
Но там ответили, что ничем помочь не могут, и переложили обязанность эвакуации больного на сельскую администрацию, сотрудники которой попытались договориться с владельцами самодельных вездеходов-каракатов, но тщетно.
Вспомнили о наличии вертолётов санавиации, однако и там отказали, сославшись на то, что в Леховской нет посадочной площадки.
19 апреля больной, так и не дождавшись помощи, умер. В доме с покойным осталась вдова-инвалид.
Родные из Архангельска прибыли быстро, нашли какие-то доски, уложили их на забереги и перебрались-таки через реку, а также перенесли привезённый с собой гроб и похоронные принадлежности. Стали готовиться к похоронам…