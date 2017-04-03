Ценитель прекрасного или скупщиик краденного? У арестованного губернатора конфисковали шедевры мировой живописи

В доме экс-главы Марий Эл нашли картины, находившиеся в мировом розыске. При обыске следователями были изъяты рукописи Александра Пушкина и Николая Карамзина, а также картины итальянских художников эпохи Возрождения Боттичелли и Рафаэля на сотни миллионов евро. Об этом сообщает дружественный ИА RUSNORD интернет-журнал 7х7 .
Как мы сообщали ранее, губернатор Марий-Эл Леонид Маркелов был арестован по подозрению во взяточничестве почти сразу, после своей отставки.
В особняке Маркелова обыск проводили сотрудники центрального аппарата ФСБ. Они были крайне удивлены интерьером и шедеврами мирового искусства. Стоимость произведений составляет от нескольких десятков до сотни миллионов евро.
Особе впечатление на оперативников произвели картины известных итальянских художников Боттичелли и Рафаэля, работы скульпторов и архитекторов эпохи Возрождения, которые разыскивает Интерпол, а также прижизненное издание стихов Александра Пушкина с автографом, рукописи Николая Карамзина...
И это при том, что даже внешне Маркелов не производил впечатление тонкого ценителя прекрасного… наоборот, отличался грубостью в общении.
Следователи обещают уже на этой неделе обнародовать весь список конфискованного у главы не самого богатого российского региона.