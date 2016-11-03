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Как в Архангельске с колбасой боролись

Прокуратурой Архангельска совместно с Архангельской транспортной прокуратурой и контролирующими органами проведена проверка по поступившей информации о реализации в одном из интернет-магазинов, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации продукции.

Установлено, что индивидуальным предпринимателем Татьяной Д. в офисе выдачи товаров интернет-магазина по адресу: Архангельск, ул. Шубина, д. 3 осуществляется торговля, в т.ч. животноводческой продукцией (сыр, колбаса, масло сливочное), произведенной в Финляндии.

На указанную продукцию отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы, а также документы, подтверждающие ее качество и безопасность.

Продукты весом 78 кг изъяты и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.07.2015 № 391 уничтожены.

15 февраль 13:13 | : Происшествия

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