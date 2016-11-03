В редакцию пришло письмо: Как из гражданина сделать Главаря ОПГ

Информационное агентство «РУСНОРД»
от Огородникова Михаила Германовича
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В ряде СМИ Архангельской области с подачи силовых ведомств была озвучена информация о привлечении меня к уголовной ответственности в связи с деятельностью потребительского общества «Гарант Кредит». Еще до решения суда меня окрестили чуть ли не организатором ОПГ. Однако все обвинения по ст. 210 УК РФ были сняты. Вместе со мной к уголовной ответственности привлекались и другие архангелогородцы, в настоящее время все – реабилитированы. Однако СМИ эти факты решили проигнорировать, видимо гораздо проще и интересней заниматься «охотой на ведьм». Также против нас были выдвинуты обвинения по статье 159 УК РФ. В 2015 году преследование в отношении 13 из 14 обвиняемых было прекращено за отсутствием состава преступления. Уверен, что при объективном рассмотрении дела судом, обвинения и в мой адрес будут сняты. Если в двух словах, то при расследовании обстоятельств дела, правоохранительные органы перевели гражданско-правовые отношения в формат уголовно наказуемых деяний, и сконцентрировали свои силы на преследовании «стрелочников», вместо поиска реальных преступников.
Прошу журналистов, считающих себя честными и объективными, подходить к освещению судебных разбирательств беспристрастно и не занимать заранее позицию обвинения. В связи с получившей широкую огласку информационной кампанией в местных СМИ в отношении моей персоны, посвященной уголовному делу по ст. 159 УК РФ, в рамках которого я незаконно и необоснованно привлекаюсь к уголовной ответственности, прошу опубликовать сведении о реабилитации меня по ст. 210 УК РФ (преступное сообщество) в рамках этого же дела, официальные извинения зампрокурора Архангельской области Ананьева В.М. прилагаю в копии.
Формулировка предъявленного следователем мне обвинения, несмотря на состоявшееся прекращение уголовного дела в части организованной преступной группы, какого-либо изменения не претерпела и остается прежней, при том, что прокурор от имени государства за это извинился. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что решение о прекращении преследования принято следователем 16.06.2014, но лишь в результате поданной мною жалобы 09.01.2016 мне принесено извинение, при этом зампрокурора области Ананьев В.М. в мягкой форме обозначил незаконное по своей сути уголовное преследование лишь необоснованным. Вопросом об ответственности следователей никто до сих пор не задался.
Это притом, что таких незаконно и необоснованно привлеченных к уголовной ответственности людей, чьи судьбы безвозвратно искалечены, в уголовном деле множество, в отношении всех преследование законно и обоснованно прекращено, ряд из них уже получили судебные решения о взыскании компенсации, измеряемой сотнями тысяч рублей.
В настоящее время мною также подан иск о возмещении вреда, в том числе морального, причиненного незаконным и необоснованным уголовным преследованием.
Применительно к моей ситуации в постановлении Конституционного Суда РФ от 19.11.2013 N 24-П «По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации, части второй статьи 24, части второй статьи 27, части четвертой статьи 133 и статьи 212 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.А. Боровкова и Н.И. Морозова» дословно указано следующее.
…Необоснованное уголовное преследование - это одновременно и грубое посягательство на человеческое достоинство, а потому возможность реабилитации, т.е. восстановления чести, доброго имени опороченного неправомерным обвинением лица, а также обеспечение проверки законности и обоснованности уголовного преследования и принимаемых процессуальных решений (в случае необходимости - в судебном порядке) являются непосредственным выражением конституционных принципов уважения достоинства личности, гуманизма, справедливости, законности, презумпции невиновности, права каждого на защиту, в том числе судебную, его прав и свобод (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2011 года N 16-П). Следовательно, государство, хотя оно при наличии соответствующих оснований и условий, по смыслу статьи 71 (пункт "о") Конституции Российской Федерации, может отказаться от осуществления уголовного преследования, не вправе оставить неисполненными возложенные на него Конституцией Российской Федерации обязанности по защите прав и свобод человека и гражданина, в том числе - исходя из требований статей 21 (часть 1), 23 (часть 1), 45, 46 (часть 1), 49, 52, 53 и 54 (часть 2) Конституции Российской Федерации - оно не освобождается от необходимости гарантировать лицам, незаконно и необоснованно подвергавшимся уголовному преследованию, охрану достоинства личности и обеспечить им доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба на всех стадиях уголовного судопроизводства…
… Закрепленный Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации порядок уголовного судопроизводства является, согласно его статье 1, обязательным для судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия и органов дознания, а также иных участников уголовного судопроизводства. Соответственно, в каждом случае обнаружения признаков преступления прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель принимают предусмотренные данным Кодексом меры по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления (часть вторая статьи 21 УПК Российской Федерации). При этом - в зависимости от стадии уголовного судопроизводства, собранных в установленном порядке достаточных данных, указывающих на признаки преступления и дающих основания для возбуждения уголовного дела, подозрения лица в совершении преступления, предъявления обвинения или составления обвинительного заключения (обвинительного акта, обвинительного постановления), - принимаются процессуальные решения, на основании которых можно судить о законности и обоснованности уголовного преследования этого лица за совершение деяния, запрещенного уголовным законом, на каждом этапе расследования, применения мер уголовно-процессуального принуждения.
В силу конституционных принципов правосудия, предполагающих в качестве гарантии прав участников уголовного судопроизводства неукоснительное соблюдение процедур уголовного преследования и правильное применение норм уголовного закона, осуществление процессуальной деятельности стороной обвинения с нарушением закона, а потому и неверное установление наличия или отсутствия оснований для вынесения соответствующих процессуальных актов ведут к нарушению принципов равенства, справедливости и верховенства права, свидетельствуют о незаконном и необоснованном уголовном преследовании, результатом которого может явиться выдвижение подозрения или обвинения лица в совершении преступления, которое оно не совершало, или в отношении не того лица, которым это преступление фактически было совершено…
Подводя итог сказанному необходимо перевести указанное выше судебное решение в легкую и доступную для восприятия окружающих форму. По-простому это будет звучать так: чтобы не было незаконных уголовных дел правоохранителям нужно соблюдать закон, а для этого его необходимо уважать.
Приложение копия извинения на 1 л. (имеется в распоряжении редакции) .
С уважением! Михаил Огородников
(редакция всегда готова предоставить слово представителям прокуратуры)