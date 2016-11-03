Сегодня Архангельск простится с погибшими в Хибинах

Cегодня на Маймаксанском кладбище Архангельска простятся с погибшими в Хибинах туристами Владиславом Щербачёвым и Дмитрием Серовым. Обоим было чуть за тридцать…
Напомним, трагедия произошла 22 января. Группа туристов-экстремалов (сами себя так называли) из Архангельской области на снегоходах отправилась кататься в район скального ущелья Южного склона горы Вудъяврчорр.
В результате их деятельности (такой версии придерживается следствие) произошел неконтролируемый сход лавины, под которой оказалось три человека. Двое погибли, одного с трудом удалось спасти из-под снежных завалов.
Следствие по этому делу продолжается… но наблюдатели заранее уверены, что в итоге виноватыми окажутся сами туристы. Такое облегчение страховым компаниям…