Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сегодня Архангельск простится с погибшими в Хибинах

Cегодня на Маймаксанском кладбище Архангельска простятся с погибшими в Хибинах туристами Владиславом Щербачёвым и Дмитрием Серовым. Обоим было чуть за тридцать…

Напомним, трагедия произошла 22 января. Группа туристов-экстремалов (сами себя так называли) из Архангельской области на снегоходах отправилась кататься в район скального ущелья Южного склона горы Вудъяврчорр. 

В результате их деятельности (такой версии придерживается следствие) произошел неконтролируемый сход лавины, под которой оказалось три человека.  Двое погибли, одного с трудом удалось спасти из-под снежных завалов.

Следствие по этому делу продолжается… но наблюдатели заранее уверены, что в итоге виноватыми окажутся сами туристы. Такое облегчение страховым компаниям…

26 январь 11:01 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2017 (158)
Декабрь 2016 (233)
Ноябрь 2016 (180)
Октябрь 2016 (157)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (193)


Деньги


все материалы
«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.