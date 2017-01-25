В Архангельском областном суде "шаманинских" собрали в одной клетке. Главаря Шамана покажут отдельно

Сегодня в Архангельске можно было увидеть почти всех «шаманинских» в клетке.
Сообщает участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал»:
Сегодня в Архангельском областном суде начались предварительные слушания по делу северодвинской банды «шаманинские». На скамье подсудимых – 22 человека. Их дело будет рассматривать суд присяжных. Сегодняшнее заседание было закрытым, решались организационные вопросы и продление заключения.
Еще восемь бандитов заключили следку со следствием, их дело будет рассматриваться отдельно. Особо выделено уголовное дело в отношении лидера группировки Олега Шаманина и двух его подручных, оно также будет рассматриваться на отдельном заседании.
Дело обещает быть долгим и сложным. Суду предстоит набрать состав присяжных, обеспечить явку на каждое заседание адвокатов. Практически все они по назначению, несмотря на то, что банда представляла собой грозную силу, ее члены не накопили больших богатств. Молодые романтики с большой дороги и ностальгирующие по девяностым возрастные дядьки...
Впрочем, опрошенные редакцией наблюдатели особых сенсаций не ожидают…