В стиле ретро. Завтра в Архангельске начинается суд над Олегом Шаманиным

Дело Олега Шаманина, являющегося по версии следствия организатором северодвинского ОПГ «Шаманинские», передано в суд.
Напомним, что Шаманина экстрадировали из Объединённых Арабских Эмиратов, где он скрывался от следствия, и доставили в Архангельск 22 декабря. Члены его банды содержатся под стражей уже давно и успели стать героями многих телесюжетов на криминальную тему.
- Обвинение Шаманину было предъявлено заочно. Ко времени его экстрадиции доказательная база уже была собрана. Знакомиться с материалами дела он отказался, давать показания не пожелал. Поэтому расследование было завершено и материалы направлены в прокуратуру, - поясняет представительница регионального СУСК Светлана Тарнаева.
Основные претензии к банде – вымогательство и «крышевание». Банда как будто вышла из лихих 90-х… в нулевых этот преступный промысел в основном перешел к чиновникам и представителям правоохранительных структур. Тем более что среди «шаманинских» оказалось немало тех, кто до задержания сам носил погоны.
Наблюдатели до сих пор спорят на тему – является ли Олег Шаманин действующим «вором в законе», о чем говорят его наколки. Сам арестант в ответ на прямой вопрос оператора силовых структур, осуществлявших его конвоирование, просто послал по известному адресу, запись этого эпизода быстро стала хитом интернета.
Впрочем, эта подробность его бурной биографии вряд ли как-то повлияет на строгость приговора…
(на фото: во всей красе...)