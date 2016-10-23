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"Или все-таки теракт?". Независимые эксперты о крушении ТУ-154 под Сочи

Независимые эксперты все чаще обсуждают версию теракта на борту военного самолета Ту-154, который потерпел крушение через несколько минут после взлета.

Так, газета "Коммерсант" приводит мнение майора ВВС, летчика-инструктора Андрея Красноперова, который практически не сомневается в том, что лайнер взорвался в воздухе. В качестве главных аргументов, выдвигаемых в пользу такого предположения, он называет два факта, которые установлены к настоящему моменту: во-первых, слишком большой разброс обломков, достигающий 15 км; во-вторых, слишком резкое и скорое прерывание полета после момента взлета.

"Это слишком подозрительно, что самолет после взлета в наборе высоты пропадает с экранов радара", — заявил он, отметив, что "резкое падение "резкое падение… бывает в том случае, когда что-то нештатное случилось, что-то взорвалось, что-то отвалилось".

Эта катастрофа напомнила ему гибель гражданского лайнера А321 в Шарм-эш-Шейхе, где поначалу российские власти также всячески отказывались признавать версию теракта и лишь позже вынуждены были согласиться с тем, что имел место взрыв на борту.

В свою очередь издание "Открытая Россия" приводит слова авиаэксперта Вадима Лукашевича, который также обратил внимание на большую площадь рассеивания элементов лайнера.

"…Отмечается, что обломки рассыпаны по площади в полтора километра. А это много, потому что это может быть свидетельством того, что самолет начал разрушаться еще в воздухе… А если в воздухе — то это теракт. Потому что невозможно, чтобы при ошибке пилотирования самолет разрушился в воздухе. Это нужно сорвать его, например, в штопор, и это очень сложно было бы сделать. А если это техническая неисправность, то, все равно, не бывает таких неисправностей, которые приводят к разрушению в воздухе".

Параллельно появились свидетельства очевидцев, утверждающих, что видели вспышку в небе как раз в момент крушения самолета. Впрочем, их слова пока широко не афишируются в государственных СМИ…

(по материалам http://newsader.com )

 

27 декабрь 08:15 | : Происшествия

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