Приключения дантиста Сени

Помните анекдот? Одесское городское кладбище. Надпись на могильной плите - ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ ИЗВЕСТНЕЙШИЙ ОДЕССКИЙ ДАНТИСТ СОЛОМОН ЯКОВЛЕВИЧ ШАПИРО.
И ниже:
"А его сын Абраша продолжает принимать в его кабинете по адресу ул. Большая Арнаутская, 22 ежедневно с 10-и до 18-и"
Я вспомнил этот старый анекдот, потому что следующий мой рассказ будет о зубном враче.
(а почему именно о зубном - и не спрашивайте...).
Короче…
Приключения Сени.
Вот история, рассказанная мне моим зубным врачом Сеней. С Сеней мы познакомились в связи с его профессией и моим происхождением: приехав в Израиль с советским стоматологическим наследием, я обеспечил Сене много работы и стабильный доход. К слову говоря, до встречи с ним у меня было в Израиле шесть знакомых одесситов мужского пола. Пятерых из них звали Сеня. Шестой был, как вы, наверное, уже догадались, Жора (причем, при взгляде на него, "Жора" хотелось произносить и писать через "ё").
Сеня – отличный профессионал, он первый (и надеюсь, последний) мой врач в Израиле, после знакомства с ним я напрочь перестал бояться этой категории людей и не спать перед ЭТИМ ночь – все мои беспокойства отныне ограничились только финансовой стороной вопроса. Как-то, лет 15 назад Сеня долго занимался мной, стоило мне это приблизительно две месячные зарплаты, зато когда это закончилось, я счастливо заулыбался во всю ширину рта (Сеня, насколько я помню, тоже). Вот эта история, рассказанная им - мне, сидящему в кресле. Слушал я ее, понятное дело, с раскрытым ртом...
- Вот ты говоришь, Миша - Кабала, мистика (мы с ним, действительно, во время перекура в тот день обсуждали эти важные темы)... а я тебе расскажу, что со мной случилось в год Рыжего кота. Сиди, не закрывай рот. Леночка, анестезию!
Значит, встречаем Новый год с женой и друзьями в "русском" ресторане, все в масках рыжих котов, настроение люкс. Под утро уже выходим, садимся в машину, ехать недалеко. Вдруг – метров за 100 до дома – бамс! машина глохнет, все лампочки на панели приборов зажигаются – делай, что хочешь. Я и трезвый-то в машинах не разбираюсь, а тут... Короче, нашел двух мужиков, помогли вручную до стоянки под домом докатить.
Проснулся днем, звоню в гараж - присылайте сюда механика, сам ехать не могу.
Присылают. Открываем капот – н-на тебе! – внутри все ремни порваны, и на них болтаются ошметки здоровенного рыжего кота. Тоже разорванного. "Вольво" так устроена, что можно в двигатель снизу забраться, вот он и забрался погреться. Погрелся... Нанимаю какого-то пацана, тот час драит движок горячей водой и щеткой, потом механик еще полдня возится, в общем, попал я на энную сумму, хорошо хоть, 1-е января, пациентам не назначал...
Проходят 2 недели, в четверг вечером – конец недели, можно расслабиться – едем с женой в "Золотой каньон" в Ришоне, шмотки, то-се, потом в кафе. Машину оставил у тротуара, рыжих котов вроде рядом не крутилось. Часа через два выходим – ё-моё! Лобовое разбито, исчезли радиотейп, "дипломат" с документами (я на этом месте замычал – "ну кто ж такое в машине оставляет, Сеняааа!") и все покупки из бутиков "Золотого каньона", а там штуки на полторы! Я, конечно, психую, матерюсь, но тенденции не улавливаю... пока. Ну, страховка, ремонт, документы опять же надо восстанавливать (покупки из бутиков, кстати, тоже) – в общем, опять влетаю... чую, такими темпами скоро от этих "влетаний" крылышки прорежутся. Но тенденции, повторяю, не улавливаю. Хотя происходящее в начавшемся году мне начинает активно не нравится. Но - ладно, думаю, может рассосется.
Рассасывалось ровно 2 недели. Документы успел восстановить, новое лобовое вставить, страхагент оформил акт, живи, казалось бы, радуйся. В ночь с пятницы на субботу – звонок от соседей (у Сени клиника в цокольном этаже жилого дома) – приезжай, у тебя тут, кажется, припозднившиеся пациенты шуруют. Никак, сами себя обслуживают.
Я, конечно, лечу туда, по дороге звоню в полицию, в охрану – почему сигнализация не сработала? Прибегаю – ну что... вижу, не рассосалось. "Прибраны" комп, факс, кондиционер (новый, между прочим), телевизор из приемной, стереосистема. Оборудование хоть оставили, и на том спасибо. А может, не спасибо – просто взять не успели, его ж аккуратно снимать надо, со знанием дела. Опять полиция, опять страховка, опять "попал, как снайпер" – и все это, Миша в течение ме-ся-ца! Что же это делается? Почему все это – мне? Чем я провинился? И перед кем??
Дня три не работал, хорошо, что данные клиентов на диске продублировал, всех предупредил, извинился, все новое купил, за бабки не спрашивай, а то разрыдаюсь.
Проходят очередные две недели, дело к шабату – меня крупная дрожь начинает колотить, ужас мистический – ну сейчас-то что будет? Землетрясение? Теракт? Лопнет банк, причем исчезнет только мой счет? Пожар случится? (Вот про пожар зря, но это я только потом понял) Короче, не поверишь – сижу дома, никуда ни ногой, реально соблюдаю шабат! Телевизор смотрю. Нервы на пределе...
Вечером, только-только успел дух перевести – ба-бах! Во всей квартире гаснет свет, не работает холодильник и вообще ничего. Жена в истерике, дети ничего не понимают, на меня столбняк напал – мамочки, что это? Шайтан-арба? Злой волшебник из Магриба? Тут же до обоих недалеко...
Утром вызываем электрика из "Хеврат хашмаль" – ибо главный счетчик тоже мертв, как мумия фараона. Приходит, смотрит – ни фига себе! У вас тут что, ядерный реактор работал? Все ж провода в стенах погорели к чертовой бабушке! ВСЕ! Их все вытаскивать и менять надо (а дому меньше 10-и лет). Объясняю – да нет, свет, телевизор, холодильник, все как обычно,даже кондицию не включали – январь на дворе... Он на меня смотрит, как будто я ему про вечный двигатель рассказываю...
Ну, провода быстренько поменяли, свет, как говорится в Талмуде, вернулся в мой дом, со страховым агентом мы уже к тому времени подружились, он мне – акт об ущербе, я ему – коронку со скидкой, в общем жизнь идет своим чередом. Мне порекомендовали хорошего невропатолога, записался я на прием, но тут на сцену выступает жена.
– Сеня, говорит, я посоветовалась с друзьями, они говорят, что все это ужасно и загадочно!
– Могла бы посоветоваться со мной, отвечаю, и не беспокоить друзей по пустякам – я сказал бы то же самое.
– Сеня, ты не понимаешь. Надо идти к раввину, который знает Каббалу. Так сказали мои друзья. Каббалист нам поможет!
Я так это про себя бормочу автоматически – "Запад нам поможет", но моя жена родилась уже в Израиле, где Ильфа и Петрова цитирует даже не каждый сотый, и слова "Запад нам поможет" сразу поняла по-своему, по-израильски:
- Сеня, этот каббалист возьмет недорого, с ним уже предварительно говорили...
Раввин выглядел убедительно – такой классический "марокканский" чудотворец, весь в черном со взглядом, как рентген у меня в кабинете. Рассказываю ему весь ход событий, он внимательно слушает и потом спрашивает:
- Скажи, ты в Бога веришь?
- Ребе, - отвечаю, - я зубной врач из Одессы. Вам это о чем-то говорит?
- Говорит, - кивает он, - первый мэр Тель-Авива Меир Дизенгоф тоже был из Одессы и с ним постоянно случались всякие косяки – то он падал с лошади, то платил штрафы в казну за то, что его лошадь заходила гадить в общественные места, что сам же Дизенгоф и запретил специальным указом. Штрафы, к слову, были немалые. Ну, а хоть во что-то ты веришь? Как, ты говоришь, все это началось? С Года Рыжего кота? Что это, кстати, за Рыжий кот?
Ну, думаю, приплыли, тоже мне каббалист... таких простых вещей не знает... Пришлось просветить. Он внимательно выслушал, внимательно на меня посмотрел своими гамма-лучами и говорит:
- Заведите в доме кота...
Я автоматически уточняю:
- Рыжего?
Он еще малость подумал и отвечает:
- Не принципиально. Главное, чтобы был кот.
Вышли мы от него, пришли домой, я в сомнении – кота? И все? И это поможет? Дети услыхали про кота – ой, папа, хотим кота!
Ну, завели кота. Веришь – все проблемы с этого дня и закончились, как и не было. Тьфу-тьфу-тьфу. Все, Миша, закрой рот. Сплюнь.
Михаил Глейзер, строительный прораб в Израиле