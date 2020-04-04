Михаил Ефремов – заложник одной роли. И никакой политики

Долго сомневался, стоит ли писать. И всё-таки…
Произошедшее 8 июня на Смоленской площади разрушило жизнь Михаила Ефремова, убило ни в чём неповинного Сергея Захарова, отправило в небытие прекрасного «Гражданина поэта» и ещё бог знает сколько нереализованных проектов.
Вокруг настоящая истерика.
Ни секунды не сомневался, что уж Владимир Соловьёв всласть оттопчется на теме либерализма. И не ошибся – «это политическая позиция довела когда-то талантливого актёра до скотского состояния». Собравшиеся в тот вечер в его студии дружно поддержали тезис – «ну, а как иначе, только пьющий человек может подобным ему образом оценивать происходящее в России».
Точно по такой же логике в прошлом веке инакомыслящих сажали в психушки – здравомыслящий человек не может не понимать преимуществ социалистического строя.
Справедливости ради, оппонирующая сторона в своей риторике тоже недалеко ушла – «подсыпали что-то в водку», «провокация спецслужб», «был под действием сильнодействующих лекарств»…
Вот от кого не ожидал, так это от профессиональных юристов – «не буду защищать Ефремова, он для меня террорист». Уж эти люди должны знать о презумпции невиновности до окончательных выводов следствия и приговора. А вдруг действительно руль заклинило… хотя бы 0.1% вероятности?
Но, если такое будет доказано, а Михаил оправдан, это не вернёт ему прошлую жизнь. Никогда. Стрельцов смог вернуться на футбольное поле после отсидки за изнасилование, которого никто не видел, потому и не верили. В каком состоянии был актёр, видели все. Любой вывод следствия в пользу Ефремова будет воспринят, как признание в подкупе. Режиссёры просто побоятся приглашать его даже на эпизодические роли.
В жизни любого из нас может случиться цепочка трагических обстоятельств. Но Ефремов шёл к ней последовательно. И не без помощи…
На мой взгляд, Миша Ефремов заигрался… в самого себя. Такого бесшабашного гуляку и эпатажника. То, что в кино злоупотребляют, ни для кого не секрет. Точнее, злоупотребляли. Мы уезжали в экспедиции на три месяца и более, где выходные из-за занятости главных героев в театре или на других проектах иногда длились неделями. Что делать в каком-нибудь Задрищенске (собирательный образ), где два кинотеатра крутят один фильм, в гостинице из развлечений телевизор в общем холле да радиоточка, зато в соседних номерах скучают друзья и единомышленники. «Ну и меня, конечно, Зин, всё время тянет в магазин…», суточные (2.60), выданные на 10 дней, улетали быстрее, чем за сутки.
Причём такие простои были запланированными, их заранее закладывали в смету картины. Лишь бы стёкла не били.
Но пришло другое время. Жёсткое. Капиталистическое.
Теперь у денег есть конкретный хозяин. Имя ему – продюсер. Обычная съёмочная смена – 12 часов, часто 20. Выходной – от силы один в неделю. Никаких «день приезда, день отъезда», с вокзала (аэропорта) сразу в бой. Все общие гулянки в прошлом, разве что после окончания последнего съёмочного дня. Появиться пьяным на площадке – подписать заявление об увольнении. Не с конкретной картины, вообще из кино, корпоративный круг узок.
И только нескольким, подчёркиваю, актёрам, дозволялось. Типа, имидж у них такой. И роли, им предлагаемые, часто соответствовали созданному образу. Попробуйте вспомнить Ефремова-трезвенника на экране… запаритесь.
Помню интервью с Федором Бондарчуком и его слова – «Да, Миша позволял себе во время съёмочного процесса, но что с этим сделаешь, если он ТАКОЙ». Разрешение по умолчанию. Все помнят, что порождает безнаказанность?
Или приснопамятный скандал на кинофестивале «Дебошир-фильм» в нулевых, где они с Александром Башировым устроили пьяную драку прямо на сцене. Шуточную по форме, но не по состоянию участников. И это стало лишь элементом шоу.
Роль беспробудного гуляки принята и обществом, и корпоративным сообществом. Концерт в честь его 50-летия друзья назвали «Запой с Михаилом Ефремовым». Который закончился только сейчас. Очень неудачная шутка.
Известно, что Георгий Вицин, переигравший алкоголиков всех мастей, был трезвенником по жизни. Миша Ефремов ТАК ЖИЛ. Напоказ. Под одобрение ближнего круга.
Не он один. Не буду перечислять таких же его коллег, чьи имена не менее известны. Практически все они уже не с нами. По трагическим обстоятельствам.
Кстати, это не первое ДТП со смертельным исходом, случившееся при деятельном участии артиста. Вот совсем вопиющий случай…
В середине 90-х по кабельному телеканалу Северного округа Москвы прошёл сюжет о водителе «Жигулей», влетевшим с утра пораньше на всей скорости в летнее кафе. Трое пострадавших на асфальте, один позже скончался. В кадре похмельный Виктор Косых… тот самый Данька из трилогии о «Неуловимых мстителях». Даже не скрывал, что гнал за пивом. Говорю это со всей ответственностью, своими глазами видел тот сюжет.
И… ничего. Ни одного сюжета на центральных телеканалах, короткие сообщения в прессе в разделе «происшествия». Не было и срока, экспертиза установила, что артист «не имел возможности справиться с рулевым управлением». Но ведь пьяный был, да ещё и с маленьким сыном в машине.
Уверен, Косых спасло то, что он к тому моменту вышел в тираж и, как актёр, никому не был интересен. Но остались высокопоставленные фанаты прошлого Даньки, которые смогли замять. И обществу было по фиг.
Как по фиг целый ряд других таких же ДТП с жертвами и инвалидностью, которые совершили немедийные лица, зато с влиятельными родителями, их список сейчас гуляет по интернету.
Но «засадить по полной звучит только в адрес Ефремова. Такова изнанка популярности, расплата за неё. За жизнь не как у всех – с гонорарами и проходом по фестивальным дорожкам. Я тоже самое когда-то писал на жалобы Абдулова, недовольного повышенным интересом к его личной жизни.
И, всё-таки, есть в сегодняшней, со всех сторон трагической истории, немного политической составляющей. Не прямой, косвенной.
Ещё недавно Михаил Ефремов был постоянным членом жюри КВН. Потом исчез, явно перестали приглашать. Но не за излишне помятое лицо в кадре, что ни один тональный грим не сглаживал. За позицию по Крыму и Донбассу, за скетчи в адрес первого лица… наверняка осторожный Масляков подумал, что то самое лицо может обидеться и больше не прийти.
Так что не прав коллега Рудалёв, написавший про «Синдром Ефремова». Не синдром, а феномен.
Слава богу, что крайне редкий…
Леонид Черток