Заниматься внутренней политикой в регионе будет лично Александр Цыбульский

Как стало известно редакции, завтра ВрИО губернатора Архангельской области Александр Цыбульский подпишет указ о назначении Ваге Петросяна на должность заместителя губернатора Архангельской области - руководителя администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области.
Ранее эта кандидатура прошла согласование в Архангельском областном Собрании депутатов.
Особенно хочется отметить, что, вопреки неверной информации, ранее распространенной в ряде региональных СМИ, Ваге Самвелович будет заниматься именно организационной работой, которой в структурах областной администрации всегда непочатый край. Непосредственно внутриполитический блок правительства возглавит лично Александр Цыбульский. (Напомним, одно время на пост заместителя губернатора по внутренней политике прочили московского политолога Дмитрий Гусева, который в итоге занял пост советника).
Наблюдатели подобное решение главы региона считают вполне логичным, особенно в свете намечающегося объединения Архангельской области с Ненецким автономным округом. Внутренняя политика в данной ситуации становится ключевым направлением работы, конечно, после борьбы с пандемией коронавируса и её последствиями.
Политическую ситуацию в регионе трудно назвать стабильной после активизации протестного движения, связанного с проектом «Шиес», фактически временно исполняющий обязанности губернатора берет всю ответственность на себя. По нашим данным, никаких новых людей на должность зама по внутренней политике не предвидится, возможно, впоследствии она будет упразднена.
В дополнении сообщаем, что на должность руководителя АО «Аэропорт Архангельск» сегодня будет назначен Александр Дубинин, занимавший ее в ранге исполняющего обязанности после ухода Ваге Петросяна на работу в Правительство.