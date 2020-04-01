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Вице-мэр Архангельска Николай Евменов ушёл в отставку

Заместитель главы Архангельска-руководитель аппарата Николай Евменов ушёл в отставку. Об этом редакции ИА RUSNORD только что стало известно из собственных источников.

 

«Хочу поблагодарить за работу всех. Не буду скрывать причину моего решения. Я - человек, привыкший работать системно и в команде единомышленников.

Увы, эти составляющие в последнее время перестали быть определяющими в работе.

Бить баклуши я не привык, а участвовать в дрязгах желания нет. Мне упрекнуть себя не в чем. Старался на своём посту принести пользу городу Архангельску и его жителям. Этими принципами буду руководствоваться в своих новых проектах», – прокомментировал Евменов. 

Николай Евменов занимал должность заместителя главы Архангельска более трёх лет, с февраля 2017 года. За время работы под его руководством создан Центр муниципальных услуг в здании городской администрации, в который ежегодно обращаются более 20 тысяч архангелогородцев, организовано обучение по цифровой экономике каждого третьего муниципального служащего, инициирован общегородской проект «Час спорта», который позволил жителям города бесплатно посещать спортивные объекты в выходные дни.

Чиновник помогал ветеранским организациям, развивал детский спорт - инициировал и на всех этапах координировал строительство стрелково-стендового комплекса и первой в России муниципальной детской школы по стендовой стрельбе в олимпийских дисциплинах на базе городского центра «Архангел», оказывал поддержку в ремонте и открытии новых залов для занятий греко-римской борьбой, один из которых впервые открыт в Маймаксанском округе.

По инициативе Николая Евменова произведен монтаж подсветки памятников в столице Поморья, создана Аллея городов Воинской Славы на Набережной Северной Двины, отремонтирована линия уличного освещения на Красной Пристани.

В рамках международного сотрудничества Николай Евменов добился, чтобы армянский лечебный город Джермук стал побратимом Архангельска. 

В конце 2019 года при активном содействии Николая Евменова была отремонтирована и запущена в работу баня в посёлке Бревенник Маймаксанского округа.

До прихода на работу в Администрацию Архангельска Николай Евменов работал уполномоченным при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей, занимал должность заместителя министра по делам молодежи, спорта и туризму, был заместителем директора Архангельского областного кадрового центра. Имеет чин действительного государственного советника Архангельской области 3 класса и действительного муниципального советника Архангельской области 1 класса.

Редакция рассчитывает в самое ближайшее время получить у Николая Евменова развернутый комментарий к такому решению.

29 апрель 21:26 | : Горячая тема / Политика

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