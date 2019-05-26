Новости шалмана «БТК», или Позор на День ВМФ в Архангельске
28 июля Архангельск отмечает День Военно-Морского флота.
Излишне напоминать, что значит для нашего Города воинской славы этот праздник. Парады, духовые оркестры, возложение цветов к памятникам…
Одно из самых знаковых мест в этот день – мемориал Вечного огня на Набережной Северной Двины. Туда приходят и ветераны, и родители с детьми… весь город.
И что же они прочитают на асфальте?
Большие белые буквы: «Выпить и закусить рюмоШная БТК». Реклама шалмана «Базы торпедных катеров» (ни одно приличное заведение так хозяева не назовут). Вопреки Закону о рекламе ст. 21 - Реклама алкогольной продукции с содержанием этилового спирта пять и более процентов объема готовой продукции разрешается только в стационарных торговых объектах, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, в том числе в дегустационных залах таких торговых объектов. Реклама вина и игристого вина (шампанского), произведенных в Российской Федерации из выращенного на территории Российской Федерации винограда разрешается на выставках пищевой продукции (за исключением продуктов детского питания) и выставках организаций общественного питания – без возрастных ограничений и указания вредного воздействия на здоровье человека. Отговорка, что текст не содержит слов «водка», «вино», «пиво» и т.д. как мы понимаем, в пользу бедных.
Неравнодушные граждане не единожды пытались смывать эту несанкционированную рекламу, но она появляется снова. Чиновники, к которым они обращались, только разводят руками… типа народное творчество и доказать причастность владельцев заведения к нему крайне затруднительно. Дальше идут пространные разговоры о поддержке малого бизнеса… видимо, установка табличек «Выгул собак запрещен» с их позиции более богоугодное и менее затратное дело.
По некоторым данным, которые сейчас проверяются, помещение, арендуемле распивочной «БТК» (контингент завсегдатаев соответствующий), аффилированно принадлежит одному из депутатов областного Собрания.
Так что же прочитают наши дети на асфальте у памятника героям войны в это воскресенье? Вопрос непосредственно мэрии города…
Напомним, что пару лет назад в этом же месте во время Фестиваля уличных театров выступала группа латиноамериканских барабанщиков, одетых в облегающие комбинезоны из гардероба садо-мазо. Тогда мнение общества разделилось – кто-то не увидел в этом ничего особенного, но кто-то кощунство над памятью отдавших жизнь за Родину.
(на фото внизу: в таком «порядке» персонал шалмана «БТК» содержит вход в свое заведение)
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