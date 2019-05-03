"Александр Шпилевой - новый тип Остапа Бендера" (из письма в редакцию)

Уважаемая Редакция ИА «Руснорд»! Большое спасибо за то, что вы помогаете нам обманутым дольщикам ЖК «Седьмое небо» г. Архангельска, уставшим от обмана застройщика господина Шпилевого, бездействия Минстроя, прокуратуры г. Архангельска. Архангельск раньше был знаменит треской, доской и тоской. Тоска осталось, а остальные понятия заменились на Шпилевой, долгострой. Шпилевой Александр Васильевич – современный Остап Бендер. Не удивимся, если увидим его в новом фильме, эпизоды которого снимают сейчас г. Архангельске.
Информация взята с официального источника (сайт ФНС) Александр Васильевич родился 12 сентября 1947 года на Украине. Окончил Военно-политическую академию им. В.И. Ленина в 1980 году. После окончания службы в Вооруженных Силах создал региональный центр строительства, ипотеки и недвижимости «Холдинг «Строим Вместе». Александр Васильевич является учредителем областного Союза строителей, Союза машиностроителей Архангельской области, двух территориальных объединений работодателей, входит в состав Правления торгово-промышленной палаты Архангельской области. С 2004 года возглавляет региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Архангельской области», избран членом Правления Российского союза промышленников и предпринимателей, является координатором стороны работодателей в областном трехстороннем Соглашении. В настоящее время Союз объединяет наиболее крупные предприятия Архангельской области, производящие значительную долю промышленной продукции региона. Активное участие Александра Васильевича в работе коллегий областных министерств, совещательных и вспомогательных органах при Губернаторе Архангельской области оказывает положительное влияние на социально-экономическое развитие региона. Важнейшей заслугой Союза является минимизация последствий мирового финансового кризиса. По инициативе Александра Васильевича были разработаны антикризисные мероприятия, включенные в областную «антикризисную программу», реализация которой позволила смягчить негативное воздействие кризиса на рынке труда, поддержать реальный сектор экономики, создать более двух тысяч рабочих мест. По инициативе Александра Васильевича заключены долгосрочные Соглашения с университетом и институтами области о сотрудничестве в подготовке кадров для рыночной экономики, консультационного обслуживания субъектов предпринимательства. По предложению Александра Васильевича Союз в числе первых в области присоединился к Общероссийскому Народному Фронту, внес ряд существенных для региона предложений в Программу Фронта. Имеет награды: Орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, Почетный Знак Российского союза промышленников и предпринимателей; Почетная грамота Архангельского областного Собрания депутатов; Почетная грамота администрации Архангельской области.
Безупречная биография, безупречный послужной список – и офицер, и советник губернатора, и кавалер орденов… Но!!!! На самом деле аферист, а как и любой аферист обладает актерским талантом. В недавнем сюжете по ТВ, господина Шпилевого спросили – когда же он закончит строительство дома, в ответ – мы видим беззащитного человека, который смотрит в пол и клянется – все что нажито честным путем, продано и отдано людям на строительство дома и не хватает всего-то 3 млн. рублей. Зная опубликованную биографию хочется верить, но г. Архангельск – небольшой город и мы встречаем Шпилевого, выходящим из элитного дома, разъезжающим на автомобиле люкс-класса Lexus (-800—29), вкусно отобедавшим в элитном ресторане. Жизнь у Шпилевого течет, бурлит. Бывший офицер, кавалер орденов… Но в царской России, офицер не допустил бы обмана и потери чести, застрелился бы. В Минстрое и прокуратуре г. Архангельская тоже работают люди – читая биографические данные Шпилевого не могут поверить, что бывший офицер, советник губернатора, кавалер орденов, может обманывать людей. Уважаемые работники прокуратуры, следственного комитета, поверьте, может!
После обращения 100 обманутых дольщиков ЖК «Седьмое небо» на прямую линию Президента произошли небольшие изменения – очень вяло стали обустраивать прилегающую территорию. Мы очень хотим начать жить в ЖК «Седьмое небо» в этом году и если «земной суд» не властен над Шпилевым, то «небесный суд» воздаст по заслугам господину Шпилевому!
3 июля 2019 в 13:00 у Памятного камня жертвам политических репрессии состоится митинг, количество участников не трудно посчитать – 147 обманутых семей. Приглашаем неравнодушных людей, представителей Минстроя, депутатов, прессу на это мероприятие.
Обманутый дольщик (один из...)