Архангельская область: Что Путин знает про Шиес, или Орлов по осени считают

Теперь у нас губернаторов увольняют не только по осени, но и весной. Социальные сети так и пестрят – когда же нашего (нашу)?! Ну, народ… никакой благодарности…
Всё сделано грамотно. Сначала из-за кремлёвских стен в народ запускается информация с указанием конкретных фамилий - Собеседники «Ведомостей» единодушны, что придется уйти губернатору Мурманской области Марине Ковтун, также в числе первых кандидатов на выбывание они называют главу республики Алтай Александра Бердникова и губернатора Оренбургской области Юрия Берга. В тумане будущее губернатора Волгоградской области Андрей Бочаров и главы Калмыкии Алексея Орлова, у которого самый низкий рейтинг из всех них.
Информация от 18 марта. И почти сразу посыпались… чуть ли не по списку, только волгоградский пока на месте (и то неизвестно, усидит ли, пока я материал дописываю). Ко всем одинаковая претензия – откровенно слабы как руководители, находятся внизу всевозможных рейтингов. Это дальше идут личные нюансы – у кого-то всех замов пересажали, кто-то с местными элитами так и не нашёл общего языка, а кто-то просто отсидел своё, оставлять в губернаторском кресле дальше просто неприлично.
Да и не увольнение это в общечеловеческом понимании. Чиновники сами с облегчение пишут заявление по собственному, прощаются с соратниками и населением, уходят в новую жизнь с полным соцпакетом, к тому же с ожидание нового назначения, вероятней всего в Москву на престижную, но менее хлопотливую должность, поди плохо.
Нет, в нашей российской реальности увольнение главы региона без его согласия – это маски-шоу в рабочем кабинете, обыски дома и на дачах, переезд под конвоем в московское СИЗО «Лефортово», обвинения по тяжёлым коррупционным статьям. Назвать фамилии тех, кого именно так «увольняли»? Правильно, вы их не хуже меня знаете...
Самая близкая нам географически – это конечно, Марина Ковтун. Просто рекордсмен по нижним этажам рейтингов, участница многих коррупционных процессов (правда, в статусе свидетельницы или даже зрителя). Лично у меня сложилось ощущение, что ей просто не могут найти замену, которая бы устраивала всех… и не в последнюю очередь самого преемника. Отзывы о ней очень противоречивые. Знакомая чиновница охарактеризовала её ресторанной хабалкой, но от общавшихся с ней на Арктическом форуме в Архангельске я слышал больше превосходных выражений. Нормальный ход… всем и каждому мил не будешь.
Но это наши. Я связался с мурманскими коллегами, с которым познакомился в рамках Arctic open. У них больших претензий к Ковтун нет, она действительно не нажила себе влиятельных врагов. Мало того, на нижнем уровне у неё прозвище губермать... о чём-то да говорит.
Впрочем, эта губермать имела пристрастия, как настоящий губеротец - Никрашевский и Благодельский (чиновники обладминистрации, находящиеся под следствием) по приказу Марины Васильевны (Ковтун), по их же словам, тратили на прихоти главы региона деньги благотворительного фонда, которые перечислялись в него местными бизнесменами, а Бабенко всеми этими махинациями якобы заведовал. В показаниях всех троих фигурировали рыбалки Ковтун, ее проживание в элитных номерах во время командировок, подарки высшим чинам правительства России, гостящих в регионе. Всего на это было потрачено, по разным данным, от 8 до 50 миллионов рублей.
Вот и гадай, что больше повлияло на решение Кремля наконец-то отставить Ковтун (Россия за полгода потеряла двух женщин-губернаторов, откровенно не справившихся со своими обязанностями) – рыбалка или…?
А теперь интересное. Как я понял мурманчан, они с большим скепсисом ожидали назначения нового главы – не было бы хуже. Не в последнюю очередь потому, что внутри региона не видели достойного занять этот пост. И неожиданно с большим воодушевлением восприняли Андрея Чибиса, который к их региону никаким боком. Однако в соцсетях многие искренне поздравляли друг друга. Особенно те, кто связан со строительство, ремонтом и ЖКХ, именно оттуда и вылетел московский Чибис. Пишут, что человек он очень харизматичный, со здоровым чувством юмора и самоиронией (правда, известны в медицине случаи, когда на определённых постах эти качества испаряются, как будто не было).
Да, варяг… но Ковтун-то своей была, урождённой мурманчанкой. Так что населению области будет, с чем и кем сравнивать.
Нетрудно догадаться, что в нашем интернет-сегменте, как в соцсетях, так и в электронных СМИ, сразу стали проводиться параллели между двумя регионами. Причём в Мурманске никто не выходил на улицу с лозунгами «губернатора в отставку», а в Архангельске…
Но давайте смотреть на ситуацию с разных позиций. Не только как кому-то хочется, но с точки зрения Кремля, именно там принимаются кадровые решения на переходный период. Напомню, по графику у нас следующие губернаторские выборы осенью 2020 года.
Итак, в Администрацию Президента поступают коллективные письма за отставку действующего главы региона. Излишне говорить, насколько власть не любит такую групповщину… это у неё осталось от советских времён. Причём в АП известно, что сбор подписей проходил под эгидой КПРФ, которая давно растеряла былой авторитет и даже в столице не может собрать более 2 500 человек на свой митинг… обычные игры оппозиции.
Главная мотивация требований об отставки – шум вокруг создания экотехнопарков, прямо относящихся к мусорной реформе, которую продекларировал президент в своём последнем обращении к Федеральному Собранию. Предположим, письмо из Архангельска со всеми собранными подписями действительно попадает на рабочий стол к Путину. Он читает, хмурится… и просит принести ему выборку из сообщений о происходящем в Ленском районе Архангельской области. А там… сожжённые трактора, партизанщина, драки экоактивистов со строителями, стрельба, призывы в соцсетях - «Поехали на Шиес, позажигаем!».
Какие выводы, по-вашему, должен сделать глава государства, гарант Конституции и законности плюс юрист по образованию? И это ещё без учёта того, что наш президент в принципе не любит, когда на него давят… хоть с боков, хоть снизу, вещь общеизвестная.
Возможно, в эту подборку попадёт фраза главы федерального Минприроды Дмитрий Кобылкина о том, что он ничего не слышал о строящемся технопарке на Шиесе, которую местные СМИ теперь приводят как пример недовольства федерального центра. Сказано это было 18 марта… хотя информационный шум вокруг строительства поднялся ещё осенью прошлого года. Что это за подчинённые у профильного министра, которые ему не доложили?! Лично мне кажется, что этот бывший губернатор богатенького ЯНАО лукавит… уж про Архангельский экологический форум он точно знал, как и то, по какому поводу собирались, что обсуждалось. Не будет же человек в здравом рассудке расписываться в собственном непрофессионализме? Скорее, просто прикрылся, испугавшись непредсказуемого развития событий с возможными человеческими жертвами.
Так что отсутствие Игоря Орлова в весеннем расстрельном списке вполне объяснимо и предсказуемо. Кремль ему ещё и посочувствует, и поможет. Скорее всего, предложит самому решать, что делать будущей осенью – подавать в отставку или идти на выборы. Думаете, на его место очередь из желающих стоит? Не больше, чем в Мурманске… а уж с учётом «мусорной» ситуации и подавно, если сам запросится в отставку, не подпишут, пока ситуацию не разрулит. Губернаторский аккорд (по аналогии с дембельским).
А уж этой весной и подавно. В отставку уже ушёл его калмыкский однофамилец Алексей. Убрать двух Орловых сразу… Кремль не любит попадать в смешные ситуации.
Леонид Черток