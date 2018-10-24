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Николай Малаков – пенсионер. В губернаторы просьба не предлагать

Своим постановлением премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку заместителя министра культуры Николая Малакова.

Из указа: «Освободить Малакова Николая Алексеевича от должности заместителя министра культуры Российской Федерации в связи с выходом на пенсию».

Когда экономиста только назначили на эту должность, интеллигенция удивлялась – что экономист будет делать в мире искусства?!

Интеллигенции объяснили – заниматься финансами (в частности, проверками). Как раз тем, за что в последние годы чаще всего сажали сотрудников вышеозначенного ведомства. Особенно тех, кто грел руки на реставрационных работах.

Напомним боевой путь Николая Алексеевича:

С 1996 в течении четырех лет занимал должности первого заместителя председателя правительства администрации Архангельской области, первого заместителя главы администрации - председатель правительства области Анатолия Ефремова. 

Позже разругался со своим шефом, да так, что должность была совсем упразднена (вспомните вице-президентство Руцкого).

Обидевшись, Малаков (при ресурсной поддержки Владимира Крупчака) идет на губернаторские выборы 2000-го года, которые проигрывает во втором туре.

Потом прибивается к правителю НАО Бутову, состоит при нем в должности заместителя руководителя аппарата окружной администрации (серьезное поражение в номенклатурном статусе). Осенью 2001-го снова пытается избираться в Архангельской области уже в Госдуму по одномандатному округу. Те выборы признаны не состоявшимися из-за низкой явки… но при подсчете бюллетеней выяснилось, что он уступил своему главному конкуренту Тамаре Румянцевой десятки процентов.

В 2002 году Малаков занял должность заместителя руководителя департамента Министерства Финансов России. С 2004 на протяжении восьми лет возглавлял управление, исполнял обязанности заместителя руководителя, работал заместителем руководителя Федеральной службы финансово-бюджетного надзора - Росфиннадзор, Сергея Павленко.

Ну, а дальше наступает культурная эпопея… которая только что закончилась.

Отметим, что все эти годы кандидатура Малакова всплывала перед каждыми губернаторскими выборами (или назначением) среди самых вероятных кандидатов.

Так, в 2015-м он рассматривался как главная альтернатива действующему главе региона Игорю Орлову, собирался выдвигаться от политической партии «Родина»… но в последний момент передумал рисковать. На кону стояла чиновничья карьера.

А вот из последнего («Северные новости»): Наблюдатели и эксперты склонны считать, что Николай Малаков может стать губернатором Архангельской области уже в ближайшее время. Это связывают с попыткой администрации президента снять напряжённость протестных движений в регионе накануне Международного Арктического форума, который состоится в апреле.

Впрочем, премьерское «с выходом на пенсию» дезавуирует данное сообщение. Сейчас в России тренд на омоложение губернаторского корпуса… но никак не на старение.

(фото из издания «Коммерсант»)

01 февраль 14:30 | : Горячая тема / Политика

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