Цена двух галочек в бюллетени. Как отметили Всемирный день контрацептива в архангельской ГорДуме (откровения участвующих и наблюдения наблюдающих)

Помните, как неделю назад, обсуждая первую сессию нового созыва областного Собрания (один комитет у ЛДПР, остальное прибрали единороссы), мы чертыхались, но потирали руки – посмотрим, что будет в Горсовете.
Момент – лучше не придумаешь! У партии власти в Архангельске всего 11 мандатов, что значительно меньше половины. Первым вопросом первой сессии традиционно стоят выборы старшины (он же - спикер). Наивные (как тогда казалось) единороссы снова выдвигают Валентину Сырову. Вокруг которой так и вьётся образовательный скандал (по крайней мере, подозрения Чирковой никем толком не опровергнуты). Вот, где оппозиция должна дать первый бой вчерашним хозяевам депутатского положения – чего время зря тянуть?!
Как мы знаем, спикера выбирают только на альтернативной основе. У Прокопьевой (облСобрание) в альтернативщиках был сопартиец Красильников. Который задвинул в честь конкурента такую речугу, что Екатерину хоть в космос запускай… смех да и только.
Но в Горсовете случай особый. Конкурентом Валентины Сыровой заявился Олег Черненко. Вроде бы прошёл от «Единой России», но выдвигает его «Справедливая», закон, видишь ли, позволяет. При этом многие его помнят как лдпровца. Ну и что? Если в областном Собрании некоторые депутаты в тот памятный четверг впервые знакомились друг с другом, то в городском каждый знает каждого, соответственно, и личные отношения.
Первый тур выигрывает Черненко… не за явным, но преимуществом. Причём мог бы и сразу победить, но, как рассказывают наши наблюдатели, в тот момент незримо присутствовавшие на депутатской тусовке, членов «Единой», чья рука поставила неправильную галочку, настоятельно просили поставить вторую, тем самым испортив собственный бюллетень. В итоге переигровка… в которой уже побеждает Сырова.
Что за чудеса психоанализа, или у местных единороссов есть свой Вольф Мессинг?! Как сказать… я лично слышал, что коммунистам пригрозили что-то там не утвердить, если в ещё и в Горсовете неправильно проголосуют. Плюс подкинули им несколько портфелей от комиссий да место освобождённого вице-спикера. И всё, ловкость рук… вернее, мозгов, и никакой солидарности.
А ведь мечталось… Я слышал, как мечталось о создании ответственной оппозиционной коалиции, чтобы приструнить особо зарвавшихся из ЕР. Куда там, кишка тонка… точнее «Бристоль» близко. У меня ощущение, что подобный архангельский сговор (ассоциация с мюнхенским) стал неожиданностью для членов двух других фракций. По крайней мере, когда я обратился к их представителям за комментариями, там только вздохнули – чего комментировать, и так всё ясно.
Всё, да не всё… а совесть где? С этим вопросом я обратился к коммунисту Александру Гревцову, ставшему настоящим премьером в тот неудачный для многих вторник. Как, спрашиваю, вам такое удалось провернуть? И свеженький вице-спикер стал объяснять, как:
- Леонид, давайте объективно посмотрим на состав сегодняшней городской Думы по двум критериям. Первый – количественный состав фракций городской Думы, второй – наличие в составе той или иной фракции депутатов, имеющих опыт работы в гордуме или в «смежных» органах власти.
По первому критерию. Состав городской Думы сегодня таков, что фракция КПРФ является второй по численности после «ЕР», а с учётом нестабильности внутри «партии власти» КПРФ, думаю, может даже поспорить за первенство из-за своей сплочённости. В Справедливой России и ЛДПР по пять депутатов.
По второму критерию. Вполне естественно, что в руководстве гордумы, в руководстве комиссий должны стоять люди, имеющие опыт работы либо в представительном органе власти, либо имеющие серьёзный профессиональный опыт. В нынешнем составе всего 12 депутатов, ранее работавших в гордуме. При этом 10 из 12-ти опытных депутатов вошли как раз в состав лидирующих фракций КПРФ и ЕР.
Оценив эти два критерия, результаты выборов руководящих органов думы выглядят вполне логично. Как и распределение «портфелей» председателей комиссий, три из которых достались депутатам от КПРФ.
То есть, говоря коротко, победа КПРФ обусловлена, во-первых, достаточно серьёзной численностью фракции и её сплочённостью, а во-вторых, наличием во фракции КПРФ депутатов, имеющих опыт работы не только в городской Думе, но и, например, как Виталий Морозков, в областном Собрании. Виталий почти десять лет трудился в областном Собрании консультантом фракции, имеет богатый опыт законодательной работы, поэтому в гордуме возглавил комиссию по правовым вопросам. Так что, как Вы любите выражаться, «всё по-чесноку».
А вот говорят, продолжаю приставать к занятому человеку, что это вы своими голосами Сырову вытащили... опровергните или подтвердите?
- Все персональные голосования на сессии проходили тайно, поэтому никто не знает, кто как проголосовал. Каждый делал свой выбор. Причём невооружённым взглядом было видно, что даже внутри фракции «Единой России» решение о консолидированном голосовании было нарушено. Добавлю, что помимо фракций КПРФ и ЕР в городской Думе представлены депутаты от ЛДПР и Справедливой России, серьёзно повлиявшие на результаты голосования.
Ну, что тут скажешь… прошлое поколение большевиков было более принципиальным в политических спорах с оппонентами… слава богу, что оно ушло.
Откликнулся на мой призыв и главный возмутитель спокойствия того героического вторника. Для начала поинтересовался у Олега Черненко, кем теперь считать – единороссом или справедливороссом… а то не только я путаюсь. Так вот, он беспартийный член фракции ЕР, к которому хорошо относится СР. Но был и остаётся… Олегом Черненко (о чём он мне уже говорил).
Итак, что думает по этому поводу просто Олег Черненко:
Не сказать, что я доволен результатами первой сессии. Но будем считать, что удовлетворен. Наконец в Архангельской городской Думе на
руководящих должностях и во главе постоянных комиссий будут работать представители всех политических сил.
Это, конечно же, послужит основанием для конструктивной работы и принятия взвешенных решений на благо жителей города. Уже нет
большинства одной партии, значит, в любом вопросе потребуется поиск компромиссов, сотрудничество и выработка наиболее полезного для города пути решения.
И тем более для обеспечения квалифицированного большинства при изменении устава и принятии бюджета нужна будет поддержка даже не двух каких-либо фракций, а трех как минимум, так как для принятия данных решений требуется 20 голосов из 30. Это еще раз говорит о том, что решения будут приниматься при непосредственном участии всех фракций.
То, что коллеги избрали меня вице-спикером, безусловно, воспринимаю положительно. Несмотря на то, что я вхожу во фракцию «Единая Россия», являюсь беспартийным и имею хорошие рабочие отношения со всеми оппозиционными фракциями. Уверен, что на этом посту у меня получится выстроить конструктивное взаимодействие между партией власти и оппозицией. Однако если бы первоначально меня избрали председателем Гордумы, убежден, смог бы добиться еще больших результатов на благо горожан.
Эх, что-то слишком гладенько, подумал автор данного опуса, перечитав мнения двух вице-спикеров. А где же страсти, порыв, конфликт, борьба противоречий?! И прибегнул к старому испытанному приёму – попросил комментарии у коллег по «Вольному делу». И тут полилось…
Илья Азовский (Эхо севера):
Чуть-чуть штрихов к удивительному облику того контингента, который собрался в нынешнем созыве Архгордумы. Собрался — не совсем верно. Народ, люди, гордые архангелогородцы их избрали. Видимо, знали, за кого голосовали. ЗА и голосовали — тоже термины неверные. Большинство голосовало лишь бы против. Чуть меньше — были куплены. Цена за голос на прошедших выборах известна: от 750 рублей в Исакогорке, до 1 000 на Сульфате и Соломбале. И лишь единицы осознанно ставили галочки.
Вот в итоге получили контингент. Вообще представьте чисто по-человечески: новоизбранный депутат первый раз идёт на первую в своей жизни сессию. Автор этих строк — главный редактор «Эхо СЕВЕРА» Илья Азовский знает, о чём говорит. Сам был депутатом Архоблсобрания 4 года. Всё равно волнительно. Это на пятую,-десятую сессию можно было прийти уже и в тапках и в футболке. Главное, чтобы надписи не оскорбляли государственность и нравственность. То есть, не в той же футболке, что ходил на вечеринку на Гоа. И не потому, что праведник. Нет. Ибо, как пел Розенбаум, «праведник был рожден лишь однажды». Приличия надо было соблюдать, чтобы не оскорбить своим видом других людей. А уж на первую сессию помню даже пиджак был найден, галстук. И что совсем уж странно — ботинки.
Потому что это первая сессия, первый раз в жизни голосуешь как депутат. Волнительно. Первоклассник и тот наглаживает сорочку и пиджачок. Ибо понимает, волнуется, трепещет. Какие-то прописные истины? Увы, контингент собрался в Архгордуме такой странный, что приходится объяснять и прописные истины. Неудивительно, если придётся объяснить и ещё более утилитарные правила поведения в обществе. К примеру, надо мыть руки после туалета. Или нельзя пИсать под стол, где обедаешь, или заседаешь. Или не надо ковырять в носу, а потом жевать козявки. Или не чеши письку, а также попу перед женщиной. Или нож за столом не для того, чтобы втыкать его в соседа, а вилка нужна, чтобы есть — для ковыряния в зубах прилагаются палочки с заостренным кончиком и называются они зу-бо-чистки. И это не спички. Вот так.
Разные люди бывают. Как объяснить депутатше Подстригань, что приход дамы на сессию городской думы в футболке — это не совсем прилично. А если как у неё была футболка с символами американского спецназа — так это вообще вызов обществу. Кому и зачем сделала вызов Подстригань? Путину, патриотам, просто гражданам России? Зачем, с какой целью был сделан вызов? А что в следующий раз ждать - футболку правого сектора (запрещенная в России организация)? Чувствуете — простые вопросы. Как в детском саду. В средней группе для детей с девиантным поведением.
Или вот ещё депутат — пришёл в вытянутой майке, явно если когда и стираной, то очень давно. И в кожаной жилетке. Нет, это не кожаная жилетка от Бильонер. Это обычный турецкий ширпотреб и в сочетании с упомянутой футболкой оно смотрелось смело, вызывающе. Типа, я сюда случайно зашёл. Шёл в автоматсерскую и забежал. ГЛЯДЬ, а тут сборище… Кому был вызов, зачем? Это демонстрация пренебрежения к обществу. Тогда скажи: я вас всех на пальце вертел… Кстати, о пальце упомянутого индивидуума. На пальце был перстень, на котором был крест. Крест весьма напоминал Тевтонский. Такой как в Третьем рейхе. Опять-таки зачем? Объяснись…
Понимаете, эпатаж ради эпатажа — это обезьянство. Это характерно для макак, которые, дабы привлечь особь другого пола, разворачиваются к ней красной задницей и начинают истошно орать. Эпатаж у людей может быть ради чего-то. Например, ради того, чтобы отличиться. Ради того, чтобы выразить позицию. То есть, придя в клоунском костюме надо что-то отчебучить, или взять слова и сказать. И слова должны как-то соотноситься с внешним видом. Думаю, что больше про этот контингент писать нечего, анализировать там нечего, можно только наблюдать как в зоопарке.
Андрей Рудалёв (Беломорканал):
В переназначении Валентины Сыровой не было ничего удивительного, скорее демарш с первым туром голосования выглядел, как слишком нарочитая и обязательная программа: надо же было покапризничать, цену себе набить всем прочим… Сырова – идеальный кандидат, ставленница местечкового олигархата, который, по сути, и управляет городом. Так что другой человек на посту был бы странен, за Сыровой перед этим самым капиталом косяков не наблюдается, поэтому заменять ее другим не было смысла. Она прекрасно отражает реалии современного Архангельска, поэтому всю сессию была улыбчива и уверена в своем успехе.
Другое дело, что когда мы придем к власти, все эти паразитические олигархические струпья будут незамедлительно выкорчеваны. На месте убогих сараев – торговых центров - будут построены детские сады и школы, разбиты парки для отдыха горожан, на месте коробок убогой точечной застройки будут обустроены комфортные площадки для детворы, которой в городе на Двине станет очень много, так как люди усидят здесь перспективы, и у них появится дело. На городских окраинах будут, как грибы, появляться новые заводы и фабрики. Ну, а вся нынешняя братия, которая раздувает щеки и нещадно мает город и область, отправится вереницей покорять и осваивать отдаленные северные территории и приносить пользу обществу. Сему быть непременно.
Если с нынешними гегемонами и их скорыми перспективами все понятно, то надо прояснить ситуацию с депутатами, представляющими якобы оппозиционные партии. Подковерные договоренности с единороссами и дележ портфелей – это, конечно же, богоугодное дело, вот только в контексте принятия реформы пенсионного геноцида все это выглядит в качестве откровенного соглашательства, предательства и трусости. Вот когда эта триада качеств будет преодолена, тогда и у нас появится настоящая стойкая оппозиция, а не мальчики в коротких штанишках на палочке верхом, воображающие себя гусарами.
События первой сессии архангельской горДумы отлично проиллюстрировали современную реальность, впрочем, как восшествие на трон в областном Собрании Екатерины Прокопьевой. Говорят, что всего этого мы сами и достойны. Я думаю, что нет и с этим надо что-то делать. Нынешний же расклад и существующие реалии делают все для того, чтобы к 2035 году (точке светлого будущего по новой «стратегии» развития области) такого населенного пункта, как Архангельск, на карте попросту не существовало в силу его бесперспективности и нецелесообразности.
А теперь позволю немного от себя, от просто Леонида Чертока. Я даже во сне ни разу не видел себя ни в ГорДуме, ни в Горсовете, ни в шортах, ни в смокинге… ну просто не моё. Один раз предлагали баллотироваться, так я так громко заржал, что на том конце испуганно трубку бросили. Моё амплуа – ироничный наблюдатель. И вот, что я наблюдаю…
… Не в тот день недели провели первую сессию архангельского городского совета, надо было в среду. Именно 26 сентября вся прогрессивная мировая общественность отмечает День контрацептива. Презерватива, то есть. Кондома. Теперь есть повод объявить на местном уровне уже 25 сентября Днём порванного контрацептива. Хотя бы задним числом. Чтобы депутаты объяснили и избирателям, и членам собственных семей – а что вы, собственно, от нас ждали в такой день?!
Не все, конечно, но у кого рыльца в пушку (или в каше), те поймут и оценят мой посыл. Даже припомнят.
Но тут я сам себя одёргиваю. Что, думаю, докопался до людей? У самого, какая-никакая, профессия. Плюс самоуверенность, граничащая с самомнением. А у них, бедолаг, отними мандаты…?
Пусть себе сидят, с нас не убудет. Даст бог, и этих перележим на диване…
Леонид Черток