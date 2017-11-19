Депутаты, совесть есть?! Об итогах первого года сидения в Госдуме

Прошёл первый год, как Архангельская область представлена новыми людьми в Государственной Думе. Тогда ещё говорили – какой карт-бланш «Единой России», с её одномандатниками тягаться бесполезно.

Действительно, два орла-единороса смели всех конкурентов, что на праймеризе, что в основном забеге. Пусть вокруг этого ходили известные слухи и про подвоз к участкам, и про подарочки в пакетах от ритейла. Нам-то какая печаль, мы же не следком и не избирком. Главное, чтобы интересы региона лоббировались, остальное рефлексия. А то просидел на Охотном ряду два срока коммунист Андреев, типа помор… ни толку от него, ни памяти, одни внутрипартийные склоки.

И вот, дождались – в Москве сидят все свои. И что? Оценка их деятельности от 1 до 2, что означает лишь видимость работы. Оценивают, кстати, местные журналюги, которые всё видят и знают больше иных московских проверяющих.

Первый, кто уделал родную область как бог черепаху – Андрей Палкин. Помните, не прошло и месяца с момента его прибытия к новому месту службы, и уже в героях юмористических программ – самый богатый депутат в VII созыве родом из дотационной Архангельской области. Всем неместным сразу приходит в голову аналогия с какой-нибудь банановой республикой, где роскошная вилла народного избранника стоит посреди лачуг благодарных избирателей.

Потом Палкин засветился на телеэкране. Ну, у вас и хитрован – читал я реплики иногородних пользователей соцсетей. А чего ему не хитрить, если его избиратели легко купились на наивное обещание построить в их округе дешёвые дома под социальный найм, хотя такая деятельность запрещена парламентариям, приравненным к чиновникам – в компенсацию им и зарплаты министерские, и соцобеспечение, какое ни одному инвалиду не снилось.

Дальше вообще интересно. Человек из списка российского Forbes, полумиллиардер, пытается признать себя банкротам. Причём молчит о своём якобы бедственном положении до последнего, что порождает массу сплетен и кривотолков внутри местного сообщества. Объяснения же… типа, «так удобней для бизнеса сыновей», вызывает целую волну народного гнева и пролетарского презрения. Добро бы был выпускник Гарварда или прямой потомок Рюриковичей… а то ведь наш простой мужик, от сохи. С выбившихся своих всегда строже спрос и ядовитее зависть… ну, да вы сами знаете. В итоге скандал доходит до высшего руководства партии власти. Высказывались осторожные предположения, что всё произошло не без подсказки со стороны Елены Вторыгиной, которая болезненно переживала проигрыш праймериз Палкину по южному одномандатному округу, где она мечтала скрестить шпаги в очном поединке с кем-нибудь из областных эсеров… но это, конечно, слухи и наветы врагов.

Пока наш миллионщик-банкрот отделался испугом в виде партийного порицания (можно только догадываться, в какой евроцент ему это встало). Попутно он же заявил о своей скрытой войне с губернатором Орловым, правда, не очень понятно, на какую тему. Наверное, рассчитывает вернуться к своему бизнесу после окончания срока последнего. Но что толку, любой другой, занявший этот пост, будет крайне насторожен к человеку, обвинявшему каждого главу региона, что правили здесь, в финансовых домогательствах. А ведь строительство жилья – это вам не нефть пускать на экспорт, в этом бизнесе всё держится на внутренних региональных отношениях.

Но и коллеги Палкина по Госдуме тоже не ангелы. Вице-спикерство Ольги Епифановой, конечно, имеет значение для имиджа её фракции на Охотном ряду, зато где-нибудь на архангельском Сульфате мужики клали на него с прибором. Здесь, на месте выборов, её информационная составляющая практически провалена, журналистам, обращающимся к ней за комментариями, она устало объясняет, как заманалась летать по заграницам, исполнять вице-спикерские функции. Ну, а в архангельской ячейке справедливороссов традиционно скандал на скандале. Из последних сплетен – Епифанова срочно ищет богатенького кандидата в облсобрание, свои деньги с прошлого года она ещё не отбила. Ну, и что прикажите ей в рейтинге ставить – четвёрку с плюсом?!

И даже Елена Андреевна Вторыгина… Нет, работает, как работала, ездит, встречается, презентует (правда, без особого выхлопа, но и время сейчас непростое). Если бы свои информационщики не подводили. Недавний их перл обсуждался неделю – устами зампреда Комитета по делам семьи благословение рожать получили только красивые и молодые. А остальные? Чувствуете, сегрегацией пахнуло… или сексизмом. Сразу вспомнилась когда-то популярная песенка со словами:

А я люблю военных,

Красивых здоровенных.

Ещё тогда, в 90-х, хотелось соблюсти паритет:

А люблю гражданских,

Корявых, низкорослых.

Понятно, что не она писала, и даже не Удалкин… кто-нибудь из его негров. Но надо же интересоваться, что выходит в интернет от твоего имени. Иначе нечего на рейтинги пенять…

К слову, кто из нашей четвёртки госдумовских более-менее адекватно смотрится, так это Дмитрий Юрков. Эта деятельность как раз по нему, он по сути своей политик, есть, что сказать (без спичрайтера), есть, что самому написать. Но над ним как дамоклов меч висит имидж торговца… сыгравший нужную роль в конкретный день голосования, но раздражающий во все остальные дни. Так и будет ходить в двоечниках до конца каденции, если качественный прорыв не совершит.

Мой прогноз: Этот депутатский квартет так и останется макиварой и для журналистов, и для сетевых острословов. В итоге читаемость и доверие к ним будет стремиться к абсолютному нулю. А ещё вангую, что все их огрехи отразятся на выборах в Областное собрание. Куда пойдут те же самые палкины-епифановы-вторыгины-юрковы… только маленькие. Вот смеха будет! Или грязи…

(на фото «Коммерсанта»: Ольга Епифанова любит… всех)

Леонид Черток