А вы Бунина читали? Кедров, Донской и другие знаки Архангельска

Информационное затишье, о котором я писал на прошлой неделе, продолжается, всё пережёвывают Арктический форум.
Посему, сначала я решил писать о переименовании улиц и площадей Архангельска. С Кедрова на что-нибудь менее кровожадное… типа Чикатильская (неудачная шутка). А что? Очень актуальная проблема. С каким жаром её в программе «Позиция» обсуждали… слюни во все стороны. Других проблем у нас нет? Есть… но они нерешаемые. По многим причинам.
Потом раздумал. Всё возможное уже сказано. Я сам о красном вурдалаке Кедрове услышал только в Архангельске. У меня самого двоюродный дедушка… бррр (привет Андрюше Захарову!). О том, что это история наша, её не вычеркнешь… но вот стоит ли ей гордиться – можно спорить бесконечно. Аргумент коммунистов – времена тогда были сложные, зато потом ваш Чубайс с ваучерами… а мы им в ответ – но ведь не собственноручно у кирпичной стенки из нагана. Не договорились об этом ещё в перестройку, нечего и продолжать.
Черту подвёл присутствовавший в студии школьный учитель, изрёкший: «Наши дети будут знать историю такой, какой её воспринимают в их семьях, а не то, что рассказывают на уроках и пишут в учебниках.» Даже добавить нечего…
…хотя есть. К рассказам родителей неплохо бы присовокупить самостоятельное чтение литературы. Хоть бы Бунина. Вот только «Окаянные дни» дороги в Архангельске не отремонтируют…
Был у нас мэр, который много читал и смотрел серьёзное авторское кино (Кустурицу, например) - так, по крайней мере, было написано в его книге «Крестовый поход в президенты». Помните, наверное, особая форма «записок из заточения». Донской его звали. Саша.
Сейчас он свободный человек. Бизнесмен. От скуки валяет дурака, жалуется, что в политику его больше не пускают (хотя кто?!). На этой недели приятель телевизионный из Москвы написал: «Ну, ваши дают!». И ссылка на сюжет РЕН-ТВ, где некто на красной дорогой машинке рассекает по торговому центру. По пустому, чтобы, не дай бог, никого не сбить-задавить.
Поняли? «Наши дают». По Донскому судят о нас всех. В Архангельске он, бедолага, не выдержал конкуренции с Древархом, да и у РЕН аудитория побольше какого-нибудь «Поморья».
А кто вам сказал, что за рулём Ferrari был именно бывший архангельский градоначальник? Он сам и сказал (за тонированными стёклами ведь не разглядишь). Но люди, близко знающие Донса, заявляют, что не помнят его сидящим за рулём лично. Если и было, то в совсем далёкой сульфатовской юности. Я сам небольшой эксперт в искусстве экстремального вождения, но класс того гонщика по торговому залу способен оценить. А вы обратили внимание на художественно выполненный узор от протекторов? А задумывались, каким чудесным образом автомобиль попал с улицы в помещение, да ещё явно не на первый этаж?
Похоже, что бывший владелец «Сезонов» поиздержался на столичном бизнесе (его концептуальное детское кафе на Старом Арбате действительно закрылось из-за низкой рентабельности) и отдал своё имя под рекламную акцию. Что в имени его? Ожидание очередного скандала… «бывший мэр Архангельска Александр Донской» давно стал приманкой в интернет-поисковиках. А так как с другими выдающими деятелями у нас не густо… вот вам готовая ассоциация со столицей Поморья.
Донской – он разный. На пике своей мэрской карьеры (и жёсткого противостояния с ИА RUSNORD) он позвонил нам на домашний телефон, поздравил с праздником (каким-то), произнеся загадочную фразу: «Мы все делаем одно общее важное дело, движемся к общей цели». Примечательно, что его арест по времени совпал с возбуждением против меня уголовного дела по заявлению губернатора Киселёва… вот только в СИЗО я не попал.
И потом, выйдя на свободу с условным сроком, уже на следующий день приехал к нам в офис с коньяком и цветами. Похудевший. С глазами прошедшего испытания человека. Спросил – теперь понимаешь, каково быть бесправным цыганом? Да, отвечает, я понял – это меня те цыгане сглазили, которых я из города убрал… наколдовали. Неисправим.
Донс уже вряд ли вернётся в Архангельск. Зато архангельский Сульфат всегда с ним. Бунина надо было читать… и не только «Мадрид».
Леонид Черток