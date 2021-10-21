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На ЖК «Familia» в центре Архангельска близятся к завершению общестроительные работы

Новый жилой комплекс находится в самом центре Архангельска, на пересечении пр. Новгородский и ул. Логинова, в тихом уютном районе, с развитой социальной инфраструктурой.  
 В настоящее время на стройплощадке завершается кирпичная кладка стен коробки здания. Ведется устройство кровли и монтаж внутренних перегородок на 13-м этаже. Зак0нчена установка оконных блоков на 2-13-м этажах. Ведется прокладка внутридомовых сетей электроснабжения, водопровода и канализации, смонтирован тепловой пункт. На 60% выполнена отделка помещений. Продолжается установка систем пожарной сигнализации и устройство наружных сетей.  
 ЖК «Familia» класса «бизнес-лайт» общей площадью 11 тыс. кв. м спроектирован разновысотным, в 3, 5, 9, 14 этажей. Фасады здания выполняются из керамического облицовочного кирпича трех цветов с индивидуальными архитектурными деталями. На первом этаже располагаются помещения общественно-делового назначения с отдельными от парадных входами. В подземном этаже размещается кладовые, доступ к которым обеспечивается на лифте без выхода на улицу, предусмотрен подземный паркинг.  
 Комплекс строится в рамках нового стандарта качества 4Э, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Предусмотрено большое разнообразие планировок квартир от студий до классических трехкомнатных площадью от 28 до 74 кв. м, спроектированных с использованием передовых принципов организации жилого пространства «Разумные метры», которые учитывают образ жизни и особенности современных горожан. Все квартиры сдаются с отделкой «White box», кроме того возможен заказ чистовой отделки с использованием качественных материалов «под ключ» от застройщика.  
 Инженерные системы комплекса спроектированы с учетом технологий энергосбережения. В здании устанавливается система «in-Home», которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения. Она включает приборы учета с автоматической передачей данных, датчики дыма, протечек воды и открытия входной двери. Система позволяет отслеживать расходы коммунальных ресурсов и оплачивать счета в режиме он-лайн. Кроме того, каждая квартира оборудуется IР-домофонией с интерактивным многофункциональным экраном и возможностью вывода на него или на экран мобильного телефона изображений с различных камер видеонаблюдения.  
 На придомовой территории выполняется комплексное благоустройство по концепции «Двор без машин», включающее создание игровой зоны с разновозрастными детскими площадками с ярким сертифицированным антитравматическим покрытием; зоны streetworkout с уличными спортивными снарядами и тренажерами; зоны отдыха. Во дворе устраиваются велопарковки, безбарьерные прогулочные дорожки, разбиваются цветники, газоны, цветущие кустарники. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Предусмотрена просторная гостевая автомобильная парковка. 
 По бульвару вдоль улицы Логинова за несколько минут можно дойти до набережной Северной Двины. Большинство квартир в новом доме рассчитаны на проживание семей с детьми. Кроме того, на первом этаже разместится полностью оборудованный Детский клуб, который будет передан в собственность жителей. В шаговой доступности от жилого комплекса расположены школы №11, №14 и №45, детские сады «Ивушка», «Парусок», «Поморочка», частные садики «Ромашка», «Чудеса», «Левушка», «Божья коровка». В нескольких минутах ходьбы находится поликлиника №1 и больница им. Семашко, многопрофильный медицинский центр «Эскулап», несколько стоматологических клиник. Рядом – музыкальный колледж, колледж культуры и искусства, Молодежный театр, стадион «Динамо», бассейн «Водник», Успенские бани.  
 Необходимо отметить, что участок приобретен в рамках совместного с Правительством Архангельской области инвестиционного проекта по восстановлению прав граждан пострадавших от недобросовестных действий застройщиков. В соответствии с областным законом Группа «Аквилон» выплатила обманутым дольщикам денежную компенсацию.  

Напомним, что в 2021 году Группой Аквилон в Архангельске и Северодвинске в строй введено 6 жилых комплексов (8 домов). Северяне приобрели 1173 квартиры. В прошлом году стартовали продажи квартир в 6 новых жилых комплексах, по 3 в столице Поморья и Северодвинске, общей площадью 115 тыс. кв. м. Для новых проектов Группа Аквилон приобрела 7 земельных участков общей площадью 11,5 га, на которых можно разместить до 170 тыс. кв. м жилья.  

Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 13 современных жилых комплексов общей площадью более 285 тыс. кв. м.  

В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.  

04 январь 12:01 | : Экономика

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