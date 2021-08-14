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Сегодня в Архангельске стартует хакатон "Умный мусор"

В субботу, 4 декабря в Архангельске стартует хакатон по прорывным информационным технологиям для решения региональных вызовов «Умный мусор»!

Хакатон проводится при поддержке международного проекта ППС Коларктик «Прорывные информационные технологии для БЕАР» в рамках Молодежного фестиваля информационных технологий "IT-Архангельск".

Эксперты проекта представят участникам сценарии из реальной жизни, требующие стратегических и инновационных ИТ-решний для социальных и экономических нужд Арктического региона (на примере Архангельской области), связанные с системой управления отходами, сохранением окружающей среды и вопросами экологии.

В рамках установочной сессии студенты встретятся с экспертами НП «РУССОФТ», ИТМО, САФУ, ИЦ Агентства регионального развития Архангельской области и ООО «ЭкоИнтегратор» в формате открытых лекций и дискуссий.

04 декабрь 08:13 | : Экономика

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