Сегодня в Архангельске стартует хакатон "Умный мусор"

В субботу, 4 декабря в Архангельске стартует хакатон по прорывным информационным технологиям для решения региональных вызовов «Умный мусор»!
Хакатон проводится при поддержке международного проекта ППС Коларктик «Прорывные информационные технологии для БЕАР» в рамках Молодежного фестиваля информационных технологий "IT-Архангельск".
Эксперты проекта представят участникам сценарии из реальной жизни, требующие стратегических и инновационных ИТ-решний для социальных и экономических нужд Арктического региона (на примере Архангельской области), связанные с системой управления отходами, сохранением окружающей среды и вопросами экологии.
В рамках установочной сессии студенты встретятся с экспертами НП «РУССОФТ», ИТМО, САФУ, ИЦ Агентства регионального развития Архангельской области и ООО «ЭкоИнтегратор» в формате открытых лекций и дискуссий.