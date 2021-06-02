"ЭкоИнтегратор" установит в Коряжме контейнеры по евростандарту

На юге Архангельской области Региональный оператор проводит установку современных евроконтейнеров стандарта EN DIN 840. Переход на евроконтейнерный уже парк осуществлен в Котласе. Сейчас новые емкости появляются на контейнерных площадках Коряжмы. Устаревшие и изношенные металлические баки выводятся из эксплуатации. Они не соответствуют требованиям действующего санитарного законодательства, так эксплуатируются без крышек, часть из них имеют коррозию и протекают.
Новые евроконтейнеры позволят Коряжме перейти на современную модель обслуживания. В городе будут работать новые малошумные мусоровозы с задней загрузкой, соответствующие экологическому классу не ниже Евро 4. В Коряжму уже пришли 2 машины с задней загрузкой большой вместимости и 1 ломовоз для сбора крупногабаритных отходов.
- Переход на новый контейнерный парк в Коряжме будет осуществлен плавно. Водители перевозчика уже изучают маршруты, кроме того все мусоровозы, которые пришли в город для работы подключены к системе ГЛОНАСС и заведены в автоматизированную систему «Управление отходами». Это позволит Региональному оператору в ежедневном режиме отслеживать соблюдение графиков и качество оказываемой услуги, - отметил генеральный директор регионального оператора ООО «ЭкоИнтегратор» Дмитрий Кузнецов.
Уже во многих городах и населенных пунктах Архангельской области после обслуживания контейнерной площадки фотографии до и после выгрузки контейнеров стекаются в автоматизированную систему «АСУ». Это позволяет фиксировать и проверять все факты сбоя или нарушения графика вывоза, оперативно реагировать и повышать качество оказываемой услуги. К современной системе обращения с ТКО присоединяется и юг области. В Коряжме в первой половине июля установят 300 контейнеров евро образца. Вывоз ТКО будет осуществлять ООО «Универсал-Сервис», с последующим размещением на лицензированном полигоне МУП «Полигон».