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Архангельского фермера Будейкина осаждают бюрократы

Основатель «Фермерской слободы» и подвижник сельского туризма в Архангельской области, чьими сырами из козьего молока восхищаются далеко за пределами региона, Владимир Будейкин пожаловался, что ему некогда заниматься своими прямыми обязанностями. Причина вот в чем.

- Перед Новым годом решил изменить ОКВЭД, причём хотел это сделать прямо в вестибюле Агентства Регионального Развития, мне отказали, сообщив, что поменялась форма, а у них в базе нет, идите в офис МФЦ на ВОСКРЕСЕНСКОЙ, 12.

Дома скачал форму, заполнил и понёс сдавать, в очереди просидел до обеда 1,5 часа, затем уже в новой очереди после обеда... Фууух, сдал.... Пришло 20 января, пошёл получать... Расписка на руках... Пришёл, отсидел в очереди.... Консультант вежливо сообщает, что ему не видно ответ из налоговой, поэтому придётся ещё раз прийти, когда ей ответит налоговая и консультант мне перезвони.

Выдыхаю, не буду злиться... Ухожу домой... Через час девушка перезвонила и сказала, что подходите за ответом... Прихожу, а там обед... Толпа людей в тесном вестибюле... Все недовольные... Я держусь...

Получил заветное решение, а там – ОТКАЗ.

Причина, заполнена не та форма и тд...

… (непереводимый местный фольклор)! Мысленно ругаюсь и пытаюсь выдохнуть....

Так проходит день рядового налогоплательщика, а ещё я фермер, главной задачей которого подоить коз и переработать молоко.

Впереди, в 15-00 вебинар про маркировку молока, без которой вообще нельзя!

А потом кто-то пишет концепцию развития поморского туризма… (от редакции).

 

21 январь 14:57 | : Экономика / Скандалы

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