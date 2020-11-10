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В реестре квалифицированных подрядчиков Фонда капремонта Архангельской области 237 организаций

В 2020 году в реестре было 222 подрядные организации.

Последний предотбор в реестр квалифицированных подрядных организаций, которые могут работать с Фондом капремонта Архангельской области, был завершен в декабре 2020 года. По его итогам в реестр попали 237 подрядных организаций, из них:

  • 84 - выполнение строительно-монтажных работ (СМР),
  • 44 - замена лифтового оборудования,
  • 75 – проектирование,
  • 7 – проектирование работ по МКД, являющихся объектами культурного наследия,
  • 3 – СМР по объектам культурного наследия,
  • 24 – строительный контроль.

Напомним, что в соответствии с Постановлением РФ №615, с 15 октября 2016 года все аукционы на проведение капитального ремонта МКД по всей стране проводятся через электронные площадки. Для того, чтобы принять участие в отборе, нужно подать заявку в электронном виде на Единую электронную торговую площадку. Так же подрядчик должен быть членом в саморегулируемой организации (СРО), не попадать в реестр недобросовестных подрядчиков, иметь квалифицированную команду.

«Фонд капремонта Архангельской области заинтересован в сотрудничестве с подрядчиками, которые имеют достаточное количество квалифицированных сотрудников, техники, других ресурсов и которые в установленные сроки с надлежащим качеством выполняют капитальный ремонт домов», - отметил и.о. генерального директора Фонда капремонта Архангельской области Михаил Хабаров.

12 январь 07:20 | : Экономика

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