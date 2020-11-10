В реестре квалифицированных подрядчиков Фонда капремонта Архангельской области 237 организаций

В 2020 году в реестре было 222 подрядные организации.
Последний предотбор в реестр квалифицированных подрядных организаций, которые могут работать с Фондом капремонта Архангельской области, был завершен в декабре 2020 года. По его итогам в реестр попали 237 подрядных организаций, из них:
Напомним, что в соответствии с Постановлением РФ №615, с 15 октября 2016 года все аукционы на проведение капитального ремонта МКД по всей стране проводятся через электронные площадки. Для того, чтобы принять участие в отборе, нужно подать заявку в электронном виде на Единую электронную торговую площадку. Так же подрядчик должен быть членом в саморегулируемой организации (СРО), не попадать в реестр недобросовестных подрядчиков, иметь квалифицированную команду.
«Фонд капремонта Архангельской области заинтересован в сотрудничестве с подрядчиками, которые имеют достаточное количество квалифицированных сотрудников, техники, других ресурсов и которые в установленные сроки с надлежащим качеством выполняют капитальный ремонт домов», - отметил и.о. генерального директора Фонда капремонта Архангельской области Михаил Хабаров.